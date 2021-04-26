Прогноз погоди на 27 квітня: в Україні буде сонячно і доволі прохолодно
Погода в Україні, 27 квітня, буде сонячною у більшості регіонів України. Дощитиме лише на Півдні та у декількох східних областях.
Джерело:Укргідрометцентр
Середня денна температура в Україні становитиме +9...+11 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Там синоптики обіцяють лише +8...+10 градусів.
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Окрім того, справжньою рекордсменкою за рівнем холоду стане Одеса. Там температура може опуститися до +7 градусів.
Найтепліше буде на Донеччині та Луганщині. Там повітря прогріється до +13 градусів.
У Києві обіцяють +9...+11 градусів.
Що каже синоптикиня Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців, що "27-го квітня атмосфера попсує весняні нерви західним та північно-східним областям – ймовірністю снігу".
Вдень у вівторок вирветься до нас ще й циклон з півдня. Сильні дощі, добре, що хоч не сніг, можливі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, місцями в центральних областях,
– заявила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 27 квітня
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Вінниця – +9...+11
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +10...+12
Київ – +9...+11
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