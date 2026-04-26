Заморозки до -5 и сильный ветер: какая погода будет в Украине 27 апреля
26 апреля, 20:10
Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 27 апреля в Украине ожидаются заморозки до -3 градусов в большинстве областей.
  • Порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с.

В начале новой недели снижение температуры будет более ощутимым. Ночью ожидаются заморозки в большинстве регионов.

В понедельник, 27 апреля, осадки на большей части территории Украины прекратятся. Будет преобладать сухая и холодная погода. Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич.

Какая погода будет в Украине 27 апреля?

Только на крайнем востоке и местами на Сумщине пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Средняя температура воздуха в ночное время составит 1 – 6 градусов тепла, а днем – 8 – 13 градусов тепла.

27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 27 апреля в воздухе будут заморозки до 3 градусов мороза в большинстве областей, за исключением юга и юго-востока.

Между тем на юге и на юго-востоке страны будут наблюдать заморозки на поверхности почвы. Они будут колебаться от нуля до 5 градусов мороза.

Где ожидать опасные погодные явления / Фото Укргидрометцентр

Какая температура воздуха в областных центрах?

  • Киев +8...+10;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +8...+10;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +8...+10;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +8...+10;
  • Житомир +8...+10;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +8...+10;
  • Черкассы +8...+10;
  • Чернигов +7...+9;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +8...+10;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +7...+9;
  • Луганск +7...+9;
  • Харьков +6...+8.

Температура воздуха в областях Украины на 27 апреля / Фото Укргидрометцентр

Стоит ли ожидать потепления в ближайшее время?

В мае в Украине ожидается постепенное потепление, однако резкого перехода к стабильному теплу в начале месяца не прогнозируют. Об этом говорит синоптик Наталья Птуха.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что

  • 28 апреля на большей части территории страны будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Только днем на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой. Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов тепла.

  • 29 апреля днем в большинстве областей Украины, кроме западных регионов, пройдут небольшие, временами умеренные дожди, на севере с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется до 8 – 16 градусов тепла.

  • 30 апреля днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза и мелкий град. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.

  • 1 мая на крайнем западе, в северных, восточных и местами центральных областях ожидаются небольшие, временами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит 10 – 16 градусов тепла.

  • 2 мая на всей территории Украины прогнозируется устойчивая погода, без осадков. Лишь днем на востоке и в Приазовье возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 17 градусов тепла.

  • 3 мая будет преобладать малооблачная погода без осадков. Только днем в Приазовье и Крыму пройдут дожди. Температура воздуха составит 15 – 22 градуса тепла.

