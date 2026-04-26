Заморозки до -5 и сильный ветер: какая погода будет в Украине 27 апреля

В начале новой недели снижение температуры будет более ощутимым. Ночью ожидаются заморозки в большинстве регионов.

В понедельник, 27 апреля, осадки на большей части территории Украины прекратятся. Будет преобладать сухая и холодная погода. Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич.

Какая погода будет в Украине 27 апреля?

Только на крайнем востоке и местами на Сумщине пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Средняя температура воздуха в ночное время составит 1 – 6 градусов тепла, а днем – 8 – 13 градусов тепла.

27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 27 апреля в воздухе будут заморозки до 3 градусов мороза в большинстве областей, за исключением юга и юго-востока.

Между тем на юге и на юго-востоке страны будут наблюдать заморозки на поверхности почвы. Они будут колебаться от нуля до 5 градусов мороза.

Где ожидать опасные погодные явления / Фото Укргидрометцентр

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев +8...+10;

Ужгород +10...+12;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +8...+10;

Винница +8...+10;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +8...+10;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +7...+9;

Сумы +6...+8;

Полтава +7...+9;

Днепр +8...+10;

Запорожье +12...+14;

Донецк +7...+9;

Луганск +7...+9;

Харьков +6...+8.

Температура воздуха в областях Украины на 27 апреля / Фото Укргидрометцентр

Стоит ли ожидать потепления в ближайшее время?

В мае в Украине ожидается постепенное потепление, однако резкого перехода к стабильному теплу в начале месяца не прогнозируют. Об этом говорит синоптик Наталья Птуха.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что