Украину накроют дожди и похолодает: прогноз погоды на 27 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 27 августа, будет дождливой. Осадки ожидают почти во всех регионах, кроме центральных областей.
Почти во всех областях температура воздуха снизится на несколько градусов. Теплее всего будет в восточном регионе и в Крыму.
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Прогноз погоды в регионах Украины 27 августа
Весь западный регион Украины будет страдать от дождя. Более того, там температура днем будет колебаться в пределах +17...+ 22 градусов, а ночью опустится в среднем до +9...+11 градусов.
Дождливо также в северных, восточных и южных областях. Правда, там будет теплее, чем на Западе, – в среднем до +22...+28 градусов.
Солнечно и без дождя будет на:
- Винниччине;
- Житомирщине;
- Киевщине;
- Черкасщине;
- Кировоградщине;
- Николаевщине.
В Киеве пятница будет сухой, с дневной температурой воздуха +22...+23 градуса,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Более того, она рассказала, что в воскресенье и понедельник (29 – 30 августа – 24 канал) в столице температура "прыгнет" до +27...+29 градусов. Однако потом снова похолодает.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 27 августа
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19..+21
Черновцы – + 20...+22
Хмельницкий – + 20...+22
Луцк – +18...+20
Ровно – + 20...+22
Житомир – + 20...+22
Винница – + 21...+23
Одесса – + 24...+26
Николаев – + 25...+27
Херсон – + 27...+29
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – + 22...+24
Чернигов – + 20..+22
Сумы – + 22...+24
Полтава – + 23...+25
Днепр – + 25...+27
Запорожье – + 26...+28
Донецк – + 26...+28
Луганск – + 27...+29
Харьков – + 24...+26
Киев – + 21...+23
Погода 27 августа / Карта Укргидрометцентра