Украину накроют дожди и похолодает: прогноз погоды на 27 августа

Погода в Украине в пятницу, 27 августа, будет дождливой. Осадки ожидают почти во всех регионах, кроме центральных областей.

Почти во всех областях температура воздуха снизится на несколько градусов. Теплее всего будет в восточном регионе и в Крыму.

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Прогноз погоды в регионах Украины 27 августа

Весь западный регион Украины будет страдать от дождя. Более того, там температура днем будет колебаться в пределах +17...+ 22 градусов, а ночью опустится в среднем до +9...+11 градусов.

Дождливо также в северных, восточных и южных областях. Правда, там будет теплее, чем на Западе, – в среднем до +22...+28 градусов.

Солнечно и без дождя будет на:

Винниччине;

Житомирщине;

Киевщине;

Черкасщине;

Кировоградщине;

Николаевщине.

В Киеве пятница будет сухой, с дневной температурой воздуха +22...+23 градуса,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Более того, она рассказала, что в воскресенье и понедельник (29 – 30 августа – 24 канал) в столице температура "прыгнет" до +27...+29 градусов. Однако потом снова похолодает.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 27 августа

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19..+21

Черновцы – + 20...+22

Хмельницкий – + 20...+22

Луцк – +18...+20

Ровно – + 20...+22

Житомир – + 20...+22

Винница – + 21...+23

Одесса – + 24...+26

Николаев – + 25...+27

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 20..+22

Сумы – + 22...+24

Полтава – + 23...+25

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 26...+28

Донецк – + 26...+28

Луганск – + 27...+29

Харьков – + 24...+26

Киев – + 21...+23



Погода 27 августа / Карта Укргидрометцентра