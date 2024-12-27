Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме В части областей мокрый снег, кое-где туман: прогноз погоды в Украине на 27 декабря

Синоптики предупредили об опасности

В пятницу, 27 декабря, утром и в первой половине дня часть областей накроет туман. Видимость будет очень низкой – от 200 до 500 метров (I уровень опасности, желтый).

В частности, непогода накроет Карпаты, а также ряд областей:

Киевскую,

Черниговскую,

Сумскую,

Житомирскую,

Ровенскую,

Волынскую.



Туман накроет Украину / Карта Укргидрометцентра

Стоит отметить, что туман является одной из основных причин ДТП. Водители могут не заметить других участников движения, дорожных знаков или даже пешеходов. Так, водителям следует быть крайне осмотрительными во время движения на авто.

О собственной безопасности стоит позаботиться и пешеходам. Темная одежда плохо видна в тумане, поэтому лучше выбирать яркие вещи. Обязательно следует использовать светоотражающие элементы или фликеры, отражающие свет.