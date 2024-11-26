Днем температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 27 ноября
В среду по Украине прогнозируется переменная облачность.
Ночью в западных, днем в северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков,
– сообщают синоптики.
Также в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами будет гололедица.
А в южной части Украины ночью и утром местами прогнозируют туман.
Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 3 – 8 градусов мороза, только на западе и юго-востоке будет около 0.
Днем прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в западных областях, в Одесской области и в Крыму – 2 – 7 выше нуля.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1..+1
- Ужгород +4...+6
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +3...+5
- Черновцы +4...+6
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +4...+6
- Ровно +4...+6
- Житомир +1...+3
- Винница +1...+3
- Одесса +4...+6
- Николаев +3...+5
- Херсон +3...+5
- Симферополь +4...+6
- Кропивницкий +1...+3
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Сумы 0...+2
- Полтава -1...+1
- Днепр +2...+4
- Запорожье +2...+4
- Донецк +1...+3
- Луганск +1...+3
- Харьков +1...+3
Погода в Украине 27 ноября / Карта Укргидрометцентра