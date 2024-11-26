Днем температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 27 ноября

В среду по Украине прогнозируется переменная облачность.

Ночью в западных, днем в северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков,

– сообщают синоптики.

Также в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами будет гололедица.

А в южной части Украины ночью и утром местами прогнозируют туман.

Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 3 – 8 градусов мороза, только на западе и юго-востоке будет около 0.

Днем прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в западных областях, в Одесской области и в Крыму – 2 – 7 выше нуля.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1..+1

Ужгород +4...+6

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +3...+5

Черновцы +4...+6

Хмельницкий +3...+5

Луцк +4...+6

Ровно +4...+6

Житомир +1...+3

Винница +1...+3

Одесса +4...+6

Николаев +3...+5

Херсон +3...+5

Симферополь +4...+6

Кропивницкий +1...+3

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Сумы 0...+2

Полтава -1...+1

Днепр +2...+4

Запорожье +2...+4

Донецк +1...+3

Луганск +1...+3

Харьков +1...+3

Погода в Украине 27 ноября / Карта Укргидрометцентра