Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии. Синоптики предупреждают, что опасные метеорологические явления могут повлиять на ситуацию на дорогах.

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На Львовщине ожидают непогоду

Согласно предупреждению, на территории Львовской области и в самом городе ожидается гололедица ночью и утром.

Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый, что указывает на возможные сложности на дорогах и повышенную опасность для водителей и пешеходов.

Погода на 27 ноября

Во Львове и области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром прогнозируются дожди, днем – без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица, а утром возможен слабый туман.

Температура ночью будет колебаться от -1 градусов до +4 градусов, днем – от +3 до +8 градусов. Скорость ветра будет составлять 5 – 10 метров в секунду.

Во Львове ночью температура будет от 0 до +2, а днем прогреется до +7 градусов.

В связи с дождем и туманом видимость может снизиться до 500-1000 метров, что затруднит движение. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

В общем, в конце ноября ожидается изменение погодных условий: дожди, мокрый снег и снижение температуры.