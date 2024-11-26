Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Синоптики попереджають, що небезпечні метеорологічні явища можуть вплинути на ситуацію на дорогах.

Читайте також Погода на грудень 2024: чи будуть сильні морози і багато снігу в перший місяць зими

На Львівщині очікують негоду

Згідно з попередженням, на території Львівської області та в самому місті очікується ожеледиця вночі та вранці.

Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий, що вказує на можливі складнощі на дорогах і підвищену небезпеку для водіїв і пішоходів.

Погода на 27 листопада

У Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці прогнозуються дощі, вдень – без істотних опадів. На дорогах утвориться ожеледиця, а вранці можливий слабкий туман.

Температура вночі коливатиметься від -1 градусів до +4 градусів, вдень – від +3 до +8 градусів. Швидкість вітру складатиме 5 – 10 метрів на секунду.

У Львові вночі температура буде від 0 до +2, а вдень прогріється до +7 градусів.

У зв’язку з дощем та туманом видимість може знизитись до 500-1000 метрів, що ускладнить рух. Атмосферний тиск буде зростати, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Загалом, в кінці листопада очікується зміна погодних умов: дощі, мокрий сніг і зниження температури.