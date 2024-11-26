Удень температура повітря прогріється до 7 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 27 листопада

У середу по Україні прогнозується мінлива хмарність.

Вночі у західних, вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів,

– повідомляють синоптики.

Також у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди буде ожеледиця.

А у південній частині України вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Вітер цього дня буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до 3 – 8 градусів морозу, лише на заході та південному сході буде близько 0.

Удень прогнозується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а у західних областях, на Одещині та в Криму – 2 – 7 вище нуля.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1..+1

Ужгород +4...+6

Львів +5..+7

Івано-Франківськ +3...+5

Тернопіль +3...+5

Чернівці +4...+6

Хмельницький +3...+5

Луцьк +4...+6

Рівне +4...+6

Житомир +1...+3

Вінниця +1...+3

Одеса +4...+6

Миколаїв +3...+5

Херсон +3...+5

Сімферополь +4...+6

Кропивницький +1...+3

Черкаси 0...+2

Чернігів -1...+1

Суми 0...+2

Полтава -1...+1

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +2...+4

Донецьк +1...+3

Луганськ +1...+3

Харків +1...+3

Погода в Україні 27 листопада / Карта Укргідрометцентру