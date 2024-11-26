Удень температура повітря прогріється до 7 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 27 листопада
У середу по Україні прогнозується мінлива хмарність.
Вночі у західних, вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів,
– повідомляють синоптики.
Також у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди буде ожеледиця.
А у південній частині України вночі та вранці місцями прогнозують туман.
Вітер цього дня буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі опуститься до 3 – 8 градусів морозу, лише на заході та південному сході буде близько 0.
Удень прогнозується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а у західних областях, на Одещині та в Криму – 2 – 7 вище нуля.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1..+1
- Ужгород +4...+6
- Львів +5..+7
- Івано-Франківськ +3...+5
- Тернопіль +3...+5
- Чернівці +4...+6
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +4...+6
- Рівне +4...+6
- Житомир +1...+3
- Вінниця +1...+3
- Одеса +4...+6
- Миколаїв +3...+5
- Херсон +3...+5
- Сімферополь +4...+6
- Кропивницький +1...+3
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -1...+1
- Суми 0...+2
- Полтава -1...+1
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +2...+4
- Донецьк +1...+3
- Луганськ +1...+3
- Харків +1...+3
Погода в Україні 27 листопада / Карта Укргідрометцентру