Прогноз погоды на 28 апреля: солнечно, но заморозки не отступают
Погода в Украине в среду, 28 апреля, будет безоблачной и солнечной. Впрочем, ночью все еще будет сохраняться минусовая температура.
Источник:Укргидрометцентр
Средняя дневная температура в Украине составит +10...+13 градусов. Немного прохладнее будет в Сумской, Ивано-Франковской областях и в Черновцах. Там синоптики обещают +10...+12 градусов.
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Теплее всего будет на Юге: на Херсонщине и в Крыму ожидают +14...+16 градусов. В Киеве обещают +11...+13 градусов.
Осадков на территории всей Украины в среду не предусматривают.
Прогноз от синоптика Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке отмечает: днем 28 апреля, после еще ночи с заморозками, солнце будет греть сильнее. Следовательно, температура поднимется до +11...+15 градусов. Однако на Сумщине будет холоднее – +8...+10 градусов.
28 апреля в Украине будет солнечно и безоблачно, самое время "подставлять ему щеки и носы, чтобы внести новые цвета". В Киеве среда будет солнечной, с холодной ночью, с заморозками, но более теплым днем, до +13 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 28 апреля
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +11...+13
Николаев – +13...+15
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +10...+12
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +11...+13
Киев – +11...+13
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