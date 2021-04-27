Погода в Украине в среду, 28 апреля, будет безоблачной и солнечной. Впрочем, ночью все еще будет сохраняться минусовая температура.

Средняя дневная температура в Украине составит +10...+13 градусов. Немного прохладнее будет в Сумской, Ивано-Франковской областях и в Черновцах. Там синоптики обещают +10...+12 градусов.

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Теплее всего будет на Юге: на Херсонщине и в Крыму ожидают +14...+16 градусов. В Киеве обещают +11...+13 градусов.

Осадков на территории всей Украины в среду не предусматривают.

Прогноз от синоптика Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке отмечает: днем ​​28 апреля, после еще ночи с заморозками, солнце будет греть сильнее. Следовательно, температура поднимется до +11...+15 градусов. Однако на Сумщине будет холоднее – +8...+10 градусов.

28 апреля в Украине будет солнечно и безоблачно, самое время "подставлять ему щеки и носы, чтобы внести новые цвета". В Киеве среда будет солнечной, с холодной ночью, с заморозками, но более теплым днем, до +13 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 28 апреля

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +11...+13

Николаев – +13...+15

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +11...+13

Киев – +11...+13