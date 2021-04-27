Прогноз погоди на 28 квітня: сонячно, але заморозки не відступають
Погода в Україні у середу, 28 квітня буде безхмарною і сонячною. Втім, вночі все ще зберігатиметься мінусова температура.
Джерело:Укргідрометцентр
Середня денна температура в Україні становитиме +10...+13 градусів. Трохи прохолодніше буде на Сумщині, Івано-Франківщині і у Чернівцях. Там синоптики обіцяють +10...+12 градусів.
Тим часом Карпати оповив сніг: на високогір'ї є загроза сходження лавин
Найтепліше буде на Півдні: на Херсонщині та у Криму очікують +14...16 градусів. У Києві обіцяють +11...+13 градусів.
Опадів на території усієї Україні у середу не передбачають.
Прогноз від синоптикині Наталки Діденко
Прогноз погоди у містах України на середу, 28 квітня
Ужгород – +14...+16
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +12...+14
Харків – +11...+13
Київ – +11...+13
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