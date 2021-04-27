Карпати оповив сніг: на високогір'ї є загроза сходження лавин
У Карпатах все ще триває зима, на горі Піп Іван – сніг та мороз. Водночас синоптики попереджають про загрозу сходження снігових лавин на високогір'ї.
Вранці 27 квітня в українських Карпатах, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, сонячна, але морозяна погода.
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Яка погода на високогір'ї
На горі Піп Іван ясно, гори покриті снігом, а температура повітря сягає -5 градусів. Вітер дує західний, розганяється до 4 – 5 метрів за секунду.
Загроза сходження лавин
Водночас Укргідрометцентр попереджає про збереження 27 квітня в Карпатах загрози сходження снігових лавин. Небезпечно буде у високогір'ї Закарпатської області – там оголосили про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень).
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