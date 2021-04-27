Карпаты окутал снег на высокогорье есть угроза схода лавин
В Карпатах все еще продолжается зима, на горе Поп Иван – снег и мороз. В то же время синоптики предупреждают об угрозе схода снежных лавин на высокогорье.
Утром 27 апреля в украинских Карпатах, в частности на горе Поп Иван Черногорский, солнечная, но морозная погода.
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Какая погода на высокогорье
На горе Поп Иван ясно, горы покрыты снегом, а температура воздуха достигает -5 градусов. Ветер дует западный, разгоняется до 4 – 5 метров в секунду.
Угроза схода лавин
В то же время Укргидрометцентр предупреждает о сохранении 27 апреля в Карпатах угрозы схода снежных лавин. Опасно будет в высокогорье Закарпатской области – там объявили о значительной снеголавинной опасности (3 Уровень).
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