В Карпатах все еще продолжается зима, на горе Поп Иван – снег и мороз. В то же время синоптики предупреждают об угрозе схода снежных лавин на высокогорье.

Утром 27 апреля в украинских Карпатах, в частности на горе Поп Иван Черногорский, солнечная, но морозная погода.

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Какая погода на высокогорье

На горе Поп Иван ясно, горы покрыты снегом, а температура воздуха достигает -5 градусов. Ветер дует западный, разгоняется до 4 – 5 метров в секунду.

Угроза схода лавин

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о сохранении 27 апреля в Карпатах угрозы схода снежных лавин. Опасно будет в высокогорье Закарпатской области – там объявили о значительной снеголавинной опасности (3 Уровень).

Обратите внимание! 26 апреля Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области засыпало снегом. В ночь на 27 апреля по всей стране ударили заморозки. Днем погода будет солнечной в большинстве регионов, дождливо только на юге и в нескольких восточных областях.

Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала