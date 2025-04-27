Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды 28 апреля
В понедельник синоптики прогнозируют небольшую облачность на всей территории Украины. В этот день будет сухо и без осадков. Ночью на Юге и Западе землю накроют заморозки от 0 до 5 градусов мороза, а на Севере и в Центре заморозки 0...-3 градуса будут в воздухе.
28 апреля ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Ночью на Юге и Западе температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем температура в Украине поднимется, средний показатель термометра будет от 10 до 15 градусов тепла. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется +14...+19 градусов, а на Востоке и северо-востоке от 7 до 12 градусов тепла.
Какой будет температура в разных областях Украины
- Киев +13...+15;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +16...+18;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +14...+16;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды на 28 апреля / Карта Укргидрометцентра
Заметим, что в эти дни через территорию Украины с севера на юг через территорию Украины с севера на юг движется холодный атмосферный фронт, что приводит к интенсивному росту давления и как следствие – к холодной погоде и заморозкам ночью.