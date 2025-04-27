Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды 28 апреля

В понедельник синоптики прогнозируют небольшую облачность на всей территории Украины. В этот день будет сухо и без осадков. Ночью на Юге и Западе землю накроют заморозки от 0 до 5 градусов мороза, а на Севере и в Центре заморозки 0...-3 градуса будут в воздухе.

28 апреля ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью на Юге и Западе температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем температура в Украине поднимется, средний показатель термометра будет от 10 до 15 градусов тепла. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется +14...+19 градусов, а на Востоке и северо-востоке от 7 до 12 градусов тепла.

Какой будет температура в разных областях Украины

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +16...+18;
  • Ивано-Франковск +16...+18;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +10...+12.

Погода в Украине 28 апреля

Прогноз погоды на 28 апреля / Карта Укргидрометцентра

Заметим, что в эти дни через территорию Украины с севера на юг через территорию Украины с севера на юг движется холодный атмосферный фронт, что приводит к интенсивному росту давления и как следствие – к холодной погоде и заморозкам ночью.