Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды 28 апреля

В понедельник синоптики прогнозируют небольшую облачность на всей территории Украины. В этот день будет сухо и без осадков. Ночью на Юге и Западе землю накроют заморозки от 0 до 5 градусов мороза, а на Севере и в Центре заморозки 0...-3 градуса будут в воздухе.

28 апреля ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью на Юге и Западе температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем температура в Украине поднимется, средний показатель термометра будет от 10 до 15 градусов тепла. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется +14...+19 градусов, а на Востоке и северо-востоке от 7 до 12 градусов тепла.

Какой будет температура в разных областях Украины

Киев +13...+15;

Ужгород +16...+18;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +16...+18;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +14...+16;

Одесса +12...+14;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +12...+14;

Сумы +11...+13;

Полтава +12...+14;

Днепр +12...+14;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 28 апреля / Карта Укргидрометцентра

Заметим, что в эти дни через территорию Украины с севера на юг через территорию Украины с севера на юг движется холодный атмосферный фронт, что приводит к интенсивному росту давления и как следствие – к холодной погоде и заморозкам ночью.