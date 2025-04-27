Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди 28 квітня

У понеділок синоптики прогнозують невелику хмарність на всій території України. Цього дня буде сухо та без опадів. Вночі на Півдні та Заході землю накриють заморозки від 0 до 5 градусів морозу, а на Півночі та в Центрі заморозки 0...-3 градуси будуть в повітрі.

28 квітня вітер буде переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Вночі на Півдні та Заході температура повітря складатиме від 1 до 6 градусів тепла. Удень температура в Україні підніметься, середній показник термометра буде від 10 до 15 градусів тепла. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозується +14...+19 градусів, а на Сході та північному Сході від 7 до 12 градусів тепла.

Якою буде температура в різних областях України

Київ +13...+15;

Ужгород +16...+18;

Львів +16...+18;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +14...+16;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +14...+16;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +14...+16;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +12...+14;

Суми +11...+13;

Полтава +12...+14;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +10...+12;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 28 квітня / Карта Укргідрометцентру

Зауважимо, що цими днями через територію України з півночі на південь рухається холодний атмосферний фронт, що призводить до інтенсивного зростання тиску і як наслідок – до холодної погоди та заморозків уночі.