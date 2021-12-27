Теплее всего будет в Крыму. Там ожидают до +11 градусов, но осадки не обойдут полуостров.

Важно В Украину идут сильные снегопады: спасатели предупредили об опасности

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как отметила синоптик Наталья Диденко, 28 декабря самые сложные погодные условия будут в центральных областях. Там следует ждать сильный снег, метели и снежные заносы.

Также непогода коснется:

западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины),

Востока Украины и Юга.

В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет мокрый снег и дождь. В то же время на дорогах будет сильный гололед, поэтому, водители должны быть внимательными и осторожными. Морозы в Украине будут доминировать, только на юге ожидается плюсовая температура воздуха.

В Киеве облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей. Циклон вкупе с бурной катавасией пойдет южнее столицы,

– написала синоптик.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе облачная погода будет держаться до самого вечера. Она будет сопровождаться снегопадом. Температура воздуха составит -2...-4 градуса. На Востоке будет еще прохладнее – вплоть до -5...-7 градусов. Синоптики прогнозируют там сильные снегопады, которые не утихнут в течение всего дня.

На Севере весь день небо будет покрыто тучами, вечером будет идти мелкий снег. Столбики термометров покажут -4...-6 градусов. И лишь на Юге воздух прогреется до +2...+4 градусов. В то же время в Крыму будет вплоть до +11 градусов. Синоптики предупреждают о дождях.

В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. С середины дня и до его конца будет падать снег.

Погода в городах Украины 28 декабря

Ужгород – 0...+2

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -2...-4

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -4...-6

Одесса – + 2...+4

Николаев – + 2...+4

Херсон – + 2...+4

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -4...-6

Сумы – -5...-7

Полтава – -4...-6

Днепр – -2...-4

Запорожье – + 2...+4

Донецк – -5...-7

Луганск – -5...-7

Харьков – -5...-7

Киев – -4...-6

Прогноз погоды на 28 декабря / Фото Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Сильные снегопады идут в Украину! 28 декабря, в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы. Врывается к нам во вторник южный циклон!

Также непогода коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), Востока Украины и Юга. В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет мокрый снег и дождь.

Соответственно, на дорогах водителям придется туго – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки по этим регионам, будьте очень внимательными и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации.

В северных областях снег вероятен, но вот доскачет ли циклон или ограничится небольшим снегом или плотной облачностью – вопрос. На дорогах остается гололедица, не бегайте. Морозы в Украине будут доминировать, только на юге ожидается плюсовая температура воздуха.

В Киеве завтра – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей. Циклон вкупе с бурной катавасией пойдет южнее столицы. Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8...-10, днем около -5 градусов.