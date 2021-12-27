Найтепліше буде у Криму. Там очікують до +11 градусів, але опади не оминуть півострів.
Важливо В Україну йдуть сильні снігопади: рятувальники попередили про небезпеку
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як зауважила синоптикиня Наталка Діденко, 28 грудня найскладніші погодні умови будуть у центральних областях. Там слід чекати на сильний сніг, хуртовини та снігові замети.
Також негода торкнеться:
- західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини),
- Сходу України та Півдня.
У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ. Водночас на дорогах буде сильна ожеледиця, тож, водія мають бути уважними та обережними. Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.
У Києві – хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці,
– написала синоптикиня.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вона супроводжуватиметься снігопадом. Температура повітря складатиме -2...-4 градуси. На Сході буде ще прохолодніше – аж до -5...-7 градусів. Синоптики прогнозують там сильні снігопади, які не вщухатимуть протягом всього дня.
На Півночі весь день небо буде вкрите хмарами, ввечері йтиме дрібний сніг. Стовпчики термометрів покажуть -4...-6 градусів. І лише на Півдні повітря прогріється до +2...+4 градусів. Водночас у Криму буде аж до +11 градусів. Синоптики попереджають про дощі.
Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. З середини дня і до його кінця падатиме сніг.
Погода у містах України 28 грудня
Ужгород – 0...+2
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -3...-5
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -3...-5
Хмельницький – -3...-5
Луцьк – -2...-4
Рівне – -3...-5
Житомир – -3...-5
Вінниця – -4...-6
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – -3...-5
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -4...-6
Суми – -5...-7
Полтава – -4...-6
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -5...-7
Луганськ – -5...-7
Харків – -5...-7
Київ – -4...-6
Прогноз погоди на 28 грудня / Фото Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Сильні снігопади йдуть в Україну! 28 грудня, у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети. Виривається до нас у вівторок південний циклон!
Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня. У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.
Відповідно, на дорогах водіям буде непереливки – тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки цими регіонами, будьте дуже уважними і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації.
У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон чи обмежиться невеликим снігом чи щільною хмарністю – питання. На дорогах залишається ожеледиця, не бігайте. Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.
У Києві завтра – хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці. Морози поки втримуються, вночі в Києві -8...-10, вдень близько -5 градусів.