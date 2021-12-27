Найтепліше буде у Криму. Там очікують до +11 градусів, але опади не оминуть півострів.

Важливо В Україну йдуть сильні снігопади: рятувальники попередили про небезпеку

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як зауважила синоптикиня Наталка Діденко, 28 грудня найскладніші погодні умови будуть у центральних областях. Там слід чекати на сильний сніг, хуртовини та снігові замети.

Також негода торкнеться:

західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини),

Сходу України та Півдня.

У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ. Водночас на дорогах буде сильна ожеледиця, тож, водія мають бути уважними та обережними. Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.

У Києві – хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці,

– написала синоптикиня.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вона супроводжуватиметься снігопадом. Температура повітря складатиме -2...-4 градуси. На Сході буде ще прохолодніше – аж до -5...-7 градусів. Синоптики прогнозують там сильні снігопади, які не вщухатимуть протягом всього дня.

На Півночі весь день небо буде вкрите хмарами, ввечері йтиме дрібний сніг. Стовпчики термометрів покажуть -4...-6 градусів. І лише на Півдні повітря прогріється до +2...+4 градусів. Водночас у Криму буде аж до +11 градусів. Синоптики попереджають про дощі.

Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. З середини дня і до його кінця падатиме сніг.

Погода у містах України 28 грудня

Ужгород – 0...+2

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -3...-5

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -3...-5

Хмельницький – -3...-5

Луцьк – -2...-4

Рівне – -3...-5

Житомир – -3...-5

Вінниця – -4...-6

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – -3...-5

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -4...-6

Суми – -5...-7

Полтава – -4...-6

Дніпро – -2...-4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -5...-7

Луганськ – -5...-7

Харків – -5...-7

Київ – -4...-6



Прогноз погоди на 28 грудня / Фото Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Сильні снігопади йдуть в Україну! 28 грудня, у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети. Виривається до нас у вівторок південний циклон!

Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня. У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

Відповідно, на дорогах водіям буде непереливки – тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки цими регіонами, будьте дуже уважними і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації.

У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон чи обмежиться невеликим снігом чи щільною хмарністю – питання. На дорогах залишається ожеледиця, не бігайте. Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.

У Києві завтра – хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці. Морози поки втримуються, вночі в Києві -8...-10, вдень близько -5 градусів.