В понедельник синоптики прогнозируют в Украине дожди, грозы и сильный ветер. С погодой повезет только жителям западных и южных областей.
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Где будет солнечно
На западе температура воздуха составит + 23...+26 градусов. В то же время на Закарпатье будет жарче – + 27...29 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
На юге страны также будет сухо. Исключение – временно оккупированный Крым. Там небольшие осадки таки возможны. Столбики термометров будут колебаться в пределах +26...+30 градусов. Жарче всего будет в Херсонской области.
Остальную Украину накроют дожди
Жителей востока и центра синоптики предупреждают о грозе. В Донецкой и Луганской области температура воздуха составит +28...+30 градусов. На северо – востоке будет немного легче – +23...+26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве также будет падать дождь, поэтому на улицу все-таки лучше взять с собой зонтик. Температура воздуха составит + 24...+26 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 28 июня
Ужгород – + 27...+29
Львов – + 24...+26
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – + 24...+26
Черновцы – + 23...+25
Хмельницкий – + 23...+25
Луцк – + 24...+26
Ровно – + 23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – + 25...+27
Одесса – + 26...+28
Николаев – + 27...+29
Херсон – + 28...+30
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – + 25...+27
Чернигов – + 24...+26
Сумы – + 23...+25
Полтава – + 23...+25
Днепр – + 25...+27
Запорожье – + 28...+30
Донецк – + 28...+30
Луганск – + 28...+30
Харьков – + 26...+28
Киев – + 24...+26
Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра