В понедельник синоптики прогнозируют в Украине дожди, грозы и сильный ветер. С погодой повезет только жителям западных и южных областей.

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Где будет солнечно

На западе температура воздуха составит + 23...+26 градусов. В то же время на Закарпатье будет жарче – + 27...29 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

На юге страны также будет сухо. Исключение – временно оккупированный Крым. Там небольшие осадки таки возможны. Столбики термометров будут колебаться в пределах +26...+30 градусов. Жарче всего будет в Херсонской области.

Остальную Украину накроют дожди

Жителей востока и центра синоптики предупреждают о грозе. В Донецкой и Луганской области температура воздуха составит +28...+30 градусов. На северо – востоке будет немного легче – +23...+26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве также будет падать дождь, поэтому на улицу все-таки лучше взять с собой зонтик. Температура воздуха составит + 24...+26 градусов.

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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 28 июня

Ужгород – + 27...+29

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – + 24...+26

Черновцы – + 23...+25

Хмельницкий – + 23...+25

Луцк – + 24...+26

Ровно – + 23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – + 25...+27

Одесса – + 26...+28

Николаев – + 27...+29

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – + 25...+27

Чернигов – + 24...+26

Сумы – + 23...+25

Полтава – + 23...+25

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 28...+30

Донецк – + 28...+30

Луганск – + 28...+30

Харьков – + 26...+28

Киев – + 24...+26



Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра