У понеділок синоптики прогнозують в Україні дощі, грози та сильний вітер. З погодою пощастить лише мешканцям західних та південних областей.
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Де буде сонячно
На заході температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Водночас на Закарпатті буде спекотніше – +27...29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
На півдні країни також буде сухо. Виняток – тимчасово окупований Крим. Там невеликі опади таки можливі. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +26...+30 градусів. Найспекотніше буде на Херсонщині.
Решту України накриють дощі
Мешканців сходу та центру синоптики попереджають про грози. У Донецькій та Луганській області температура повітря становитиме +28...+30 градусів. На північному сході буде трохи легше – +23...+26 градусів. Вітер дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У Києві також падатиме дощ, тому на вулицю таки краще взяти з собою парасольку. Температура повітря становитиме +24...+26 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 28 червня
Ужгород – +27...+29
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24...+26
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +23...+25
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +26...+28
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру