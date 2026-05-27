В Украину врывается холодная, дождливая и ветреная погода: прогноз на 28 мая

В Украину в четверг, 28 мая, придет похолодание. В большинстве областей будет до +18 днем.

Также в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 мая?

28 мая в Украину поступит порция холодного воздуха из Скандинавии, вытесняя тепло в южные регионы. Поэтому температура воздуха снизится.

В поле пониженного давления и влияния атмосферных фронтов почти везде ожидается облачная, дождливая, а днем еще и ветреная погода,

– рассказали синоптики.

Так, ночью на Юге и Востоке, днем по всей в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Также большинство областей предупреждают о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание! Из-за сильного ветра всюду, кроме Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, объявлен І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура ночью опустится до +5 – +10, а днем составит +13 – +18. Теплее всего будет в южной части страны – ночью +11 – +16, днем +17 – +22.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +14...+16;

Ужгород +17...+19;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +16...+18;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +16...+18;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +14...+16;

Винница +14...+16;

Одесса +19...+21;

Николаев +19...+21;

Херсон +18...+20;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +13...+15;

Днепр +15...+17;

Запорожье +17...+19;

Донецк +16...+18;

Луганск +16...+18;

Харьков +14...+16.

Прогноз погоды на 28 мая / Укргидрометцентр

К слову, в июне прогнозируют, что средняя температура воздуха на территории Украины будет +19 – +23. А в Карпатах и Крымских горах – +16 – +20.

Это примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы. А вот месячное количество осадков будет в пределах нормы.