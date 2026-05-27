В Украину врывается холодная, дождливая и ветреная погода: прогноз на 28 мая
В Украину в четверг, 28 мая, придет похолодание. В большинстве областей будет до +18 днем.
Также в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 28 мая?
28 мая в Украину поступит порция холодного воздуха из Скандинавии, вытесняя тепло в южные регионы. Поэтому температура воздуха снизится.
В поле пониженного давления и влияния атмосферных фронтов почти везде ожидается облачная, дождливая, а днем еще и ветреная погода,
– рассказали синоптики.
Так, ночью на Юге и Востоке, днем по всей в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Также большинство областей предупреждают о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду.
Обратите внимание! Из-за сильного ветра всюду, кроме Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, объявлен І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Температура ночью опустится до +5 – +10, а днем составит +13 – +18. Теплее всего будет в южной части страны – ночью +11 – +16, днем +17 – +22.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +14...+16;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +16...+18;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +14...+16;
- Винница +14...+16;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +19...+21;
- Херсон +18...+20;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +17...+19;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды на 28 мая / Укргидрометцентр
К слову, в июне прогнозируют, что средняя температура воздуха на территории Украины будет +19 – +23. А в Карпатах и Крымских горах – +16 – +20.
Это примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы. А вот месячное количество осадков будет в пределах нормы.