Погода в Украине в четверг, 29 апреля, будет теплой и солнечной, только на Западе немного дождливо. Заморозки будут постепенно отступать, ночью на большинстве территорий они останутся только на почве.

По словам синоптика, в дальнейшем погода будет становиться все теплее. А начнется потепление уже 29 апреля.

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Какой будет погода в регионах

Ночью заморозки останутся только на почве, однако в северо-восточных областях – и в воздухе.

Днем температура воздуха в большинстве областей будет достигать +13 ... +18 градусов. Свежее будет в Сумской области, на морских побережьях и в Карпатах.

В целом погода будет солнечной, только в западных областях пройдут периодические дожди, кое-где даже будет греметь.

Ветер будет дуть южный или юго-восточный, на Западе и Севере он будет сильнее.

В Киеве будет солнечно и ветрено, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +15 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 29 апреля

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – + 15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – + 13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +15...+17

Донецк – + 15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – + 13...+15