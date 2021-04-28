Прогноз погоды на 29 апреля: тепло будет набирать обороты, а воздух прогреется до +18 градусов
Погода в Украине в четверг, 29 апреля, будет теплой и солнечной, только на Западе немного дождливо. Заморозки будут постепенно отступать, ночью на большинстве территорий они останутся только на почве.
Источник:фейсбук Наталки Диденко
По словам синоптика, в дальнейшем погода будет становиться все теплее. А начнется потепление уже 29 апреля.
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Какой будет погода в регионах
Ночью заморозки останутся только на почве, однако в северо-восточных областях – и в воздухе.
Днем температура воздуха в большинстве областей будет достигать +13 ... +18 градусов. Свежее будет в Сумской области, на морских побережьях и в Карпатах.
В целом погода будет солнечной, только в западных областях пройдут периодические дожди, кое-где даже будет греметь.
Ветер будет дуть южный или юго-восточный, на Западе и Севере он будет сильнее.
В Киеве будет солнечно и ветрено, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +15 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 29 апреля
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +15...+17
Николаев – +16...+18
Херсон – + 15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – + 13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +15...+17
Донецк – + 15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – + 13...+15
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