Прогноз погоди на 29 квітня: тепло набиратиме обертів, а повітря прогріється до +18 градусів
Погода в Україні у четвер, 29 квітня, буде теплою та сонячною, лише на Заході трохи дощитиме. Заморозки поступово відступатимуть, вночі на більшості територій вони залишаться тільки на ґрунті.
Джерело:фейсбук Наталки Діденко
За словами синоптикині, надалі погода ставатиме все теплішою. А розпочнеться потепління вже 29 квітня.
Читайте також В Україну нарешті йде потепління: обіцяють до +20 градусів
Якою буде погода у регіонах
Вночі заморозки залишаться лише на ґрунті, однак у північно-східних областях – і у повітрі.
Вдень температура повітря в більшості областей сягатиме +13…+18 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, на морських узбережжях та в Карпатах.
Загалом погода буде сонячною, тільки в західних областях пройдуть періодичні дощі, подекуди навіть гримітиме.
Вітер дутиме південний або південно-східний, на Заході та Півночі він буде сильнішим.
У Києві буде сонячно та вітряно, але без опадів. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до позначки у +15 градусів.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 29 квітня
Ужгород – +15...+17
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +15...+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +13...+15
Поділитися новиною