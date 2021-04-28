Погода в Україні у четвер, 29 квітня, буде теплою та сонячною, лише на Заході трохи дощитиме. Заморозки поступово відступатимуть, вночі на більшості територій вони залишаться тільки на ґрунті.

За словами синоптикині, надалі погода ставатиме все теплішою. А розпочнеться потепління вже 29 квітня.

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Якою буде погода у регіонах

Вночі заморозки залишаться лише на ґрунті, однак у північно-східних областях – і у повітрі.

Вдень температура повітря в більшості областей сягатиме +13…+18 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, на морських узбережжях та в Карпатах.

Загалом погода буде сонячною, тільки в західних областях пройдуть періодичні дощі, подекуди навіть гримітиме.

Вітер дутиме південний або південно-східний, на Заході та Півночі він буде сильнішим.

У Києві буде сонячно та вітряно, але без опадів. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до позначки у +15 градусів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 29 квітня

Ужгород – +15...+17

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +13...+15