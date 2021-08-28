Погода снова поделит Украину на 2 части: в одной будет сухо и солнечно, а в другой – свежо и дожди.

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Погода 29 августа в регионах

Сильные дожди прогнозируют в западных областях, части северных (Волынская, Ровенская), а также в Винницкой и Житомирской областях. Столбики термометров там будут достигать в среднем + 19...23 градусов.

Зато на Юге и Востоке лето не будет сдавать позиции – там ожидают сухой и солнечный день, а воздух прогреется до +27...+33 градусов.

В Киеве днем может пройти дождь и даже гроза, температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.

Кроме того, по словам синоптика Наталки Диденко, в Украину придут "эффектные дымы – туманы", поэтому водителям на дорогах следует быть особенно внимательными.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 29 августа

Ужгород – +20...+22

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +18...+20

Ровно – +19...+21

Житомир – + 21...+23

Винница – + 23...+25

Одесса – + 30...+32

Николаев – + 31...+33

Херсон – + 31...+33

Симферополь – + 31...+33

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – + 27...+29

Чернигов – + 24..+26

Сумы – + 26...+28

Полтава – + 28...+30

Днепр – + 29...+31

Запорожье – + 31...+33

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 30...+32

Харьков – + 30...+32

Киев – + 25...+27



Прогноз погоды 29 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

На западе – дожди и прохлада. Карта 1.

На Юге, Востоке и на Днепропетровщине солнечно и тепло.

В северных областях и в большинстве центральных завтра будет без существенных осадков, разве вечером на Винниччине, Житомирщине, Киевщине появятся дожди.

Температура воздуха +22+25 градусов, на Юге и Востоке +26+32 градуса.

В западной части +17+22 градуса, в Карпатах +9+12 градусов. Карта 2.

Ночью, конечно, будет ниже.

Осень уже пускает на синоптическую сезонную сцену концертные эффектные дымы – туманы.

Это они нам в ноябре надоедят, а пока подчеркивают астровую красоту вокруг.

Уважаемые водители! Уже стоит быть более внимательными, не слишком увлекаться видами, билбордами с ресторанами и симпатичной соседкой/соседом на пассажирском сиденье рядом – видимость в туманах ухудшается до 300 – 500 метров.

В Киеве 29-го августа будет тепло, до + 27 градусов. Большая часть дня – без осадков, дождь возможен под вечер.

С Пречистой! Будьте здоровы!