Погода знову поділить Україну на 2 частини: в одній буде сухо та сонячно, в іншій – свіжо та дощі.
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Погода 29 серпня у регіонах
Сильні дощі прогнозують у західних областях, частині північних (Волинська, Рівненська), а також на Вінниччині та Житомирщині. Стовпчики термометрів там сягатимуть у середньому +19...23 градусів.
Натомість на Півдні та Сході літо не здаватиме позиції – там очікують сухий та сонячний день, а повітря прогріється до +27...+33 градусів.
У Києві вдень може пройти дощ та навіть гроза, температура повітря становитиме від +25 до +27 градусів.
Крім того, за словами синоптикині Наталки Діденко, в Україну прийдуть "ефектні дими – тумани", тому водіям на дорогах слід бути особливо уважними.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 29 серпня
Ужгород – +20...+22
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +18...+20
Рівне – +19...+21
Житомир – +21...+23
Вінниця – +23...+25
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +24..+26
Суми – +26...+28
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків –+30...+32
Київ – +25...+27
Прогноз погоди 29 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
Неділя в Україні.
На Заході – дощі та прохолода. Карта 1.
На Півдні, Сході та на Дніпропетровщині сонячно та тепло.
У північних областях та в більшості центральних завтра буде без істотних опадів, хіба надвечір на Вінниччині, Житомирщині, Київщині з‘являться дощі.
Температура повітря +22+25 градусів, на Півдні та Сході +26+32 градуси.
У західній частині +17+22 градуси, в Карпатах +9+12 градусів. Карта 2.
Вночі, звичайно, буде нижче.
Осінь уже пускає на синоптичну сезонну сцену концертні ефектні дими – тумани.
Це вони нам у листопаді набриднуть, а поки що підкреслюють айстрову красу навколо.
Шановні водії! Вже варто бути більш уважними, не надто захоплюватися краєвидами, білбордами з ресторанами та симпатичною сусідкою/сусідом на пасажирському сидінні поруч – видимість у туманах погіршується до 300 – 500 метрів.
У Києві 29-го серпня буде тепло, до +27 градусів. Більша частина дня – без опадів, дощ можливий надвечір.
З Пречистою! Будьте здорові!