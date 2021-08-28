Погода знову поділить Україну на 2 частини: в одній буде сухо та сонячно, в іншій – свіжо та дощі.

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Погода 29 серпня у регіонах

Сильні дощі прогнозують у західних областях, частині північних (Волинська, Рівненська), а також на Вінниччині та Житомирщині. Стовпчики термометрів там сягатимуть у середньому +19...23 градусів.

Натомість на Півдні та Сході літо не здаватиме позиції – там очікують сухий та сонячний день, а повітря прогріється до +27...+33 градусів.

У Києві вдень може пройти дощ та навіть гроза, температура повітря становитиме від +25 до +27 градусів.

Крім того, за словами синоптикині Наталки Діденко, в Україну прийдуть "ефектні дими – тумани", тому водіям на дорогах слід бути особливо уважними.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 29 серпня

Ужгород – +20...+22

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +18...+20

Рівне – +19...+21

Житомир – +21...+23

Вінниця – +23...+25

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +24..+26

Суми – +26...+28

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків –+30...+32

Київ – +25...+27



Прогноз погоди 29 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Неділя в Україні.

На Заході – дощі та прохолода. Карта 1.

На Півдні, Сході та на Дніпропетровщині сонячно та тепло.

У північних областях та в більшості центральних завтра буде без істотних опадів, хіба надвечір на Вінниччині, Житомирщині, Київщині з‘являться дощі.

Температура повітря +22+25 градусів, на Півдні та Сході +26+32 градуси.

У західній частині +17+22 градуси, в Карпатах +9+12 градусів. Карта 2.

Вночі, звичайно, буде нижче.

Осінь уже пускає на синоптичну сезонну сцену концертні ефектні дими – тумани.

Це вони нам у листопаді набриднуть, а поки що підкреслюють айстрову красу навколо.

Шановні водії! Вже варто бути більш уважними, не надто захоплюватися краєвидами, білбордами з ресторанами та симпатичною сусідкою/сусідом на пасажирському сидінні поруч – видимість у туманах погіршується до 300 – 500 метрів.

У Києві 29-го серпня буде тепло, до +27 градусів. Більша частина дня – без опадів, дощ можливий надвечір.

З Пречистою! Будьте здорові!