Холоднее всего 29 декабря будет на севере Украины. Самой теплой погода будет в восточных областях.
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Погода в регионах
На западе страны снег накроет Львовщину и Закарпатье. В то же время в других областях день пройдет без осадков. Столбики термометра остановятся на показателях от -5 до +2 градусов.
На Севере ночью температура воздуха уменьшится до -11...-7 градусов мороза, а днем будет колебаться в пределах -6...-3. Примерно такой же погода будет и в центральных и южных областях, правда мороз будет слабее – -10...-5 градусов ночью и -6...-2 днем.
Часть Востока накроет снег с дождем. В частности Донецкую, Луганскую и Харьковскую области. Температура воздуха днем, хоть и не существенно, но все же поднимется выше нуля – до +1 градуса.
В целом по всей территории Украины ночью возможен снег.
В столице ночь пройдет со снегом, однако день синоптики прогнозируют без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-4 градуса мороза.
Погода в городах
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -3...-5
Ровно – -3...-5
Житомир – -3...-5
Винница – -3...-5
Одесса – -2...-4
Николаев – -3...-5
Херсон – -1...+1
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -4...-6
Сумы – -4...-6
Полтава – -2...-4
Днепр – -3...-5
Запорожье – 0...-2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...-2
Киев – -4...-6
Прогноз погоды на 29 декабря / Карта Укргидрометцентра