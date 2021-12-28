Найхолодніше 29 грудня буде на Півночі України. Найтеплішою погода буде у східнгих областях.

Цікаво Сніг, штормовий вітер й хуртовини: в Україну зайшов потужний циклон

Погода в регіонах

На Заході країни сніг накриє Львівщину та Закарпаття. Водночас в інших областях день мине без опадів. Стовпчики термометра зупиняться на показниках від -5 до +2 градусів.

На Півночі вночі температура повітря зменшиться до -11...-7 градусів морозу, а вдень коливатиметься в межах -6...-3. Приблизно такою ж погода буде і центральних та південних областях, щоправда мороз буде слабшим – -10...-5 градусів вночі та -6...-2 вдень.

Частину Сходу накриє сніг з дощем. Зокрема Донецьку, Луганську та Харківську області. Температура повітря вдень, хоч і не суттєво, але все ж підніметься вище нуля – до +1 градуса.

Загалом по всій території України вночі можливий сніг.

У столиці ніч мине зі снігом, однак день синоптики прогнозують без суттєвих опадів. температура повітря коливатиметься в межах -6...-4 градуси морозу.

Погода в містах

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -3...-5

Луцьк – -3...-5

Рівне – -3...-5

Житомир – -3...-5

Вінниця – -3...-5

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -3...-5

Херсон – -1...+1

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -3...-5

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -4...-6

Суми – -4...-6

Полтава – -2...-4

Дніпро – -3...-5

Запоріжжя – 0...-2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...-2

Київ – -4...-6



Прогноз погоди на 29 грудня / Карта Укргідрометцентру