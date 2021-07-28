Прогноз погоды на 29 июля: Украина накроют грозы, жара до +35

Погода в Украине в четверг, 29 июля, будет жаркой и дождевой. Осадков не прогнозируют только на Юге.

Средняя дневная температура в Украине составит +29 ... +30 градусов. Прохладнее будет в западных областях. В частности, во Львове воздух прогреется лишь до +26 ... +28 градусов.

Интересно Можно ли пользоваться смартфоном во время грозы

Жаркое будет в южных регионах. В частности, в Одесской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

В Киеве обещают до +31 градуса тепла. Днем столицу накроют грозы.

Ясное небо синоптики прогнозируют лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также – в Крыму. Жители других регионов Украины будут страдать от гроз.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что "периодические дожди и грозы в четверг предусматриваются практически повсеместно в Украине".

Но крайне неравномерно. Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода – дождевой фронт сместится,

– сказала Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 29 июля

Ужгород – +28 ... +30

Львов – +26 ... +28

Ивано-Франковск – +27 ... +29

Тернополь – +27 ... +29

Черновцы – +27 ... +29

Хмельницкий – +27 ... +29

Луцк – +27 ... +29

Ровно – +27 ... +29

Житомир – +28 ... +30

Винница – +29 ... +31

Одесса – +33 ... +35

Николаев – +33 ... +35

Херсон – +32 ... +34

Симферополь – +30 ... +32

Кропивницкий – +29 ... +31

Черкассы – +29 ... +31

Чернигов – +29 ... +31

Сумы – +29 ... +31

Полтава – +29 ... +31

Днепр – +29 ... +31

Запорожье – +32 ... +34

Донецк – +30 ... +32

Луганск – +30 ... +32

Харьков – +30 ... +32

Киев – +29 ... +31



Погода в Украине на 29 июля / Карта Укргидрометцентр