Прогноз погоды на 29 июля: Украина накроют грозы, жара до +35
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 29 июля, будет жаркой и дождевой. Осадков не прогнозируют только на Юге.
Средняя дневная температура в Украине составит +29 ... +30 градусов. Прохладнее будет в западных областях. В частности, во Львове воздух прогреется лишь до +26 ... +28 градусов.
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Жаркое будет в южных регионах. В частности, в Одесской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до +35 градусов.
В Киеве обещают до +31 градуса тепла. Днем столицу накроют грозы.
Ясное небо синоптики прогнозируют лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также – в Крыму. Жители других регионов Украины будут страдать от гроз.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что "периодические дожди и грозы в четверг предусматриваются практически повсеместно в Украине".
Но крайне неравномерно. Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода – дождевой фронт сместится,
– сказала Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 29 июля
Ужгород – +28 ... +30
Львов – +26 ... +28
Ивано-Франковск – +27 ... +29
Тернополь – +27 ... +29
Черновцы – +27 ... +29
Хмельницкий – +27 ... +29
Луцк – +27 ... +29
Ровно – +27 ... +29
Житомир – +28 ... +30
Винница – +29 ... +31
Одесса – +33 ... +35
Николаев – +33 ... +35
Херсон – +32 ... +34
Симферополь – +30 ... +32
Кропивницкий – +29 ... +31
Черкассы – +29 ... +31
Чернигов – +29 ... +31
Сумы – +29 ... +31
Полтава – +29 ... +31
Днепр – +29 ... +31
Запорожье – +32 ... +34
Донецк – +30 ... +32
Луганск – +30 ... +32
Харьков – +30 ... +32
Киев – +29 ... +31
Погода в Украине на 29 июля / Карта Укргидрометцентр