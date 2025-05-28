В то же время температура воздуха ожидается комфортная, а местами – пригреет до +24 градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 29 мая

В четверг, 29 мая, над Украиной будет находиться влажная воздушная масса, а потому снова ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях – до сих пор сохранится холодная погода.

Ночью столбики термометров опустятся до +10 – +15 градусов. Днем будет теплее – от +18 до +23, но местами пригреет до +24 градусов.

Днем на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами. Пока синоптики не объявляли штормовое предупреждение из-за непогоды.

Ветер ожидается юго-восточный, на западе страны – северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +19...+21;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +18...+20;
  • Винница +18...+20;
  • Одесса +20...+22;
  • Николаев +20...+22;
  • Херсон +20...+22;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +20...+22;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +19...+21;
  • Луганск +20...+22;
  • Харьков +20...+22.

Погода 29 мая
Прогноз погоды в Украине на 29 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, по прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца мая. В пятницу, 30 мая, дожди снова накроют всю Украину, а вот 31 мая – лишь некоторые из областей.