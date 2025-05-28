В то же время температура воздуха ожидается комфортная, а местами – пригреет до +24 градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 29 мая
В четверг, 29 мая, над Украиной будет находиться влажная воздушная масса, а потому снова ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях – до сих пор сохранится холодная погода.
Ночью столбики термометров опустятся до +10 – +15 градусов. Днем будет теплее – от +18 до +23, но местами пригреет до +24 градусов.
Днем на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами. Пока синоптики не объявляли штормовое предупреждение из-за непогоды.
Ветер ожидается юго-восточный, на западе страны – северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +19...+21;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +18...+20;
- Винница +18...+20;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +20...+22;
- Херсон +20...+22;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +19...+21;
- Луганск +20...+22;
- Харьков +20...+22.
Прогноз погоды в Украине на 29 мая / Карта Укргидрометцентра
К слову, по прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца мая. В пятницу, 30 мая, дожди снова накроют всю Украину, а вот 31 мая – лишь некоторые из областей.