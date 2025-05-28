В то же время температура воздуха ожидается комфортная, а местами – пригреет до +24 градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 29 мая

В четверг, 29 мая, над Украиной будет находиться влажная воздушная масса, а потому снова ожидаются дожди. По прогнозам синоптиков, днем не будет хватать тепла на большей части территории, а в западных областях – до сих пор сохранится холодная погода.

Ночью столбики термометров опустятся до +10 – +15 градусов. Днем будет теплее – от +18 до +23, но местами пригреет до +24 градусов.

Днем на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами. Пока синоптики не объявляли штормовое предупреждение из-за непогоды.

Ветер ожидается юго-восточный, на западе страны – северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +19...+21;

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +18...+20;

Винница +18...+20;

Одесса +20...+22;

Николаев +20...+22;

Херсон +20...+22;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава +20...+22;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +19...+21;

Луганск +20...+22;

Харьков +20...+22.



Прогноз погоды в Украине на 29 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, по прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца мая. В пятницу, 30 мая, дожди снова накроют всю Украину, а вот 31 мая – лишь некоторые из областей.