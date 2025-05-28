Водночас температура повітря очікується комфортна, а місцями – пригріє до +24 градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 29 травня
У четвер, 29 травня, над Україною перебуватиме волога повітряна маса, а тому знову очікуються дощі. За прогнозами синоптиків, вдень бракуватиме тепла на більшій частині території, а в західних областях – досі утримається холодна погода.
Уночі стовпчики термометрів опустяться до +10 – +15 градусів. Вдень буде тепліше – від +18 до +23, але місцями пригріє до +24 градусів.
Вдень на всій території України очікуються короткочасні дощі, місцями – з грозами. Наразі синоптики не оголошували штормове попередження через негоду.
Вітер очікується південно-східний, на заході країни – північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +19...+21;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +18...+20;
- Вінниця +18...+20;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +20...+22;
- Херсон +20...+22;
- Сімферополь +20...+22;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +19...+21;
- Луганськ +20...+22;
- Харків +20...+22.
Прогноз погоди в Україні на 29 травня / Карта Укргідрометцентру
До слова, за прогнозами синоптиків, дощитиме до кінця травня. У п'ятницю, 30 травня, дощі знову накриють всю Україну, а ось 31 травня – лише деякі з областей.