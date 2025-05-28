Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якими будуть останні дні травня

В Укргідрометцентрі повідомляють про короткочасні дощі в більшості областей нашої країни.

На Лівобережжі 29 травня місцями очікуються грози. У суботу, 31 травня переважно без опадів, лише на Сході та Південному Сході, вдень і на Північному Заході країни місцями короткочасний дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду,

– написали синоптики.

Температура вночі може бути +8 – +15 градусів. У суботу на Заході країни +5 – +10 градусів. Вдень очікується +18 – +25 градусів, у Західних областях 29 – 30 травня може бути +13 – +20 градусів.

До слова, синоптики повідомляли про потепління в Україні. Середня місячна температура в червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.