Дожди в Украине ожидают всю ночь и день. Лишь в нескольких областях ночь пройдет без существенных осадков. Временами возможен и мокрый снег. Также синоптики прогнозируют сильный ветер – до 12 метров в секунду.
Обратите внимание Ливни, мокрый снег и ветер: синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды
Прогноз погоды в регионах
Теплее всего 29 ноября будет на Востоке и на Юге Украины. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +11...+15 градусов. В Крыму будет еще теплее – до +19 градусов. Дождь в регионах будет весь день.
В центральных областях будет несколько прохладнее – днем воздух разогреется до +10…+12 градусов. На Севере будет еще прохладнее – максимум днем будет +8...+10 градусов. В то же время На Сумщине, Черниговщине, Житомирщине и Киевщине ночь пройдет без существенных осадков.
Холоднее всего будет на Западе Украины, в частности на Львовщине и на Волыни, где как ночью, так и днем температура воздуха будет +2...+4 градуса и возможен мокрый снег.
По словам синоптика Натальи Диденко, помимо мокрого снега в Украине возможны и грозы на Востоке и Юге и местами будет даже штормовой ветер.
Вся эта сложная завтрашняя синоптическая какофония будет сопровождаться сильным ветром, местами даже штормовым.
– написала Диденко.
В Киеве температура воздуха будет +7...+9 градусов. Ночь в столице пройдет без существенных осадков, но будет дождь весь день.
Погода в городах
Ужгород – +8...+8
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +2...+4
Ровно – +4...+6
Житомир – +6...+8
Винница – +7...+9
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +8...+10
Сумы – +8...+10
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +7...+9
Погода в Украине 29 ноября / Карта Укргидрометцентра