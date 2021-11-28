Дощі в Україні очікують протягом усієї ночі та дня. Лише у кількох областях ніч мине без істотних опадів. Подекуди можливий і мокрий сніг. Також синоптики прогнозують сильний вітер – до 12 метрів на секунду.
Зверніть увагу Зливи, мокрий сніг і вітер: синоптики попереджають про значне погіршення погоди
Прогноз погоди в регіонах
Найтепліше 29 листопада буде на Сході та на Півдні України. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 градусів. Удень стовпчики термометра піднімуться до +11...+15 градусів. У Криму буде ще тепліше – до +19 градусів. Дощі в регіонах будуть увесь день.
У центральних областях буде дещо прохолодніше – удень повітря розігріється до +10...+12 градусів. На Півночі буде ще прохолодніше – максимумом вдень буде +8...+10 градусів. Водночас На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині ніч мине без суттєвих опадів.
Найхолодніше буде на Заході України, зокрема на Львівщині та на Волині, де як вночі, так і вдень температура повітря становитиме +2...+4 градуси та можливий мокрий сніг.
За словами синоптикині Наталки Діденко, крім мокрого снігу в Україні можливі й грози на Сході та Півдні та подекуди буде навіть штормовий вітер.
Уся ця складна завтрашня синоптична какофонія супроводжуватиметься сильним вітром, місцями навіть штормовим,
– написала Діденко.
У Києві температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Ніч у столиці мине без істотних опадів, однак дощитиме увесь день.
Погода в містах
Ужгород – +8...+8
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +2...+4
Рівне – +4...+6
Житомир – +6...+8
Вінниця – +7...+9
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +8...+10
Суми – +8...+10
Полтава – +9...+11
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +7...+9
Погода в Україні 29 листопада / Карта Укргідрометцентру