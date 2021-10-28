Днем до +18 градусов, ночью – заморозки: прогноз погоды на 29 октября

Погода в Украине в пятницу, 29 октября, будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры днем до +18 градусов.

В то же время сообщается, что ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Заморозков стоит ожидать на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +14...+18 градусов. На Востоке тоже без дождей, однако несколько прохладнее – +11...+14 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +12...+14 градусов. На Юге – сухо, там следует ожидать небольшого потепления +14...+16 градусов.

В Киеве в пятницу, 29 октября, предусматривают солнечную погоду и до +12...+14 градусов.

Погода в городах Украины 29 октября

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – + 11...+13

Киев – +12...+14



Погода в Украине 29 октября / Данные Укргидрометцентра