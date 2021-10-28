Днем до +18 градусов, ночью – заморозки: прогноз погоды на 29 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 29 октября, будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры днем до +18 градусов.
В то же время сообщается, что ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Заморозков стоит ожидать на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.
Читайте также Когда в Украину придут сильные морозы: прогноз
Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +14...+18 градусов. На Востоке тоже без дождей, однако несколько прохладнее – +11...+14 градусов.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +12...+14 градусов. На Юге – сухо, там следует ожидать небольшого потепления +14...+16 градусов.
В Киеве в пятницу, 29 октября, предусматривают солнечную погоду и до +12...+14 градусов.
Погода в городах Украины 29 октября
Ужгород – +16...+18
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – + 11...+13
Киев – +12...+14