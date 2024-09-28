Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики подробно рассказали, какой будет погода в предпоследний день сентября.
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Прогноз погоды на 29 сентября
Так, 29 сентября в западных и Житомирской области облачно. Пройдут значительные, в Волынской, Хмельницкой и Житомирской умеренные, местами значительные дожди.
Снижение температуры в течение суток до +9 – +14 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
Также добавили, что в Карпатах сильный дождь. Температура в течение суток +4 – +9 градусов
Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду.
Тем временем на остальной территории Украины будет переменная облачность, без осадков. Только в Киевской и Винницкой области днем кое-где кратковременный дождь.
Температура ночью +11 – +16 градусов, днем +19 – +24, на Юге еще до +27 градусов.
Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой области на северный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в северных и восточных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 29 сентября / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +21 – +23
- Ужгород +11 – +13
- Львов +10 – +12
- Ивано-Франковск +10 – +12
- Тернополь +11 – +13
- Черновцы +11 – +13
- Хмельницкий +12 – +14
- Луцк +11 – +13
- Ровно +11 – +13
- Житомир +12 – +14
- Винница +21 – +23
- Одесса +22 – +24
- Николаев +25 – +27
- Херсон +24 – +26
- Симферополь +25 – +27
- Кропивницкий +25 – +29
- Черкассы +23 – +25
- Чернигов +21 – +23
- Сумы +22 – +24
- Полтава +23 – +25
- Днепр +24 – +26
- Запорожье +24 – +26
- Донецк +23 – +25
- Луганск +23 – +25
- Харьков +23 – +25