Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики детально розповіли, якою буде погода в передостанній день вересня.

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Прогноз погоди на 29 вересня

Так, 29 вересня у західних і Житомирській області хмарно. Пройдуть значні, у Волинській, Хмельницькій і Житомирській помірні, подекуди значні дощі.

Зниження температури впродовж доби до +9 – +14 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Також додали, що в Карпатах сильний дощ. Температура впродовж доби +4 – +9 градусів

Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Тим часом на решті території України буде мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Київській і Вінницькій області вдень подекуди короткочасний дощ.

Температура вночі +11 – +16 градусів, вдень +19 – +24, на Півдні ще до +27 градусів.

Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій області на північний, 7 – 12 метрів на секунду. Вдень у північних і східних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 29 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах