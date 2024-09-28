Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики детально розповіли, якою буде погода в передостанній день вересня.
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Прогноз погоди на 29 вересня
Так, 29 вересня у західних і Житомирській області хмарно. Пройдуть значні, у Волинській, Хмельницькій і Житомирській помірні, подекуди значні дощі.
Зниження температури впродовж доби до +9 – +14 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Також додали, що в Карпатах сильний дощ. Температура впродовж доби +4 – +9 градусів
Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Тим часом на решті території України буде мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Київській і Вінницькій області вдень подекуди короткочасний дощ.
Температура вночі +11 – +16 градусів, вдень +19 – +24, на Півдні ще до +27 градусів.
Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій області на північний, 7 – 12 метрів на секунду. Вдень у північних і східних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 29 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +21 – +23
- Ужгород +11 – +13
- Львів +10 – +12
- Івано-Франківськ +10 – +12
- Тернопіль +11 – +13
- Чернівці +11 – +13
- Хмельницький +12 – +14
- Луцьк +11 – +13
- Рівне +11 – +13
- Житомир +12 – +14
- Вінниця +21 – +23
- Одеса +22 – +24
- Миколаїв +25 – +27
- Херсон +24 – +26
- Сімферополь +25 – +27
- Кропивницький +25 – +29
- Черкаси +23 – +25
- Чернігів +21 – +23
- Суми +22 – +24
- Полтава +23 – +25
- Дніпро +24 – +26
- Запоріжжя +24 – +26
- Донецьк +23 – +25
- Луганськ +23 – +25
- Харків +23 – +25