Прогноз погоды на 3 августа: украинцам обещают погодную конфету
Погода в Украине в понедельник, 3 августа, будет теплой и солнечной на всей территории страны. Украинцев ждет полное отсутствие осадков, а температура воздуха будет приятно теплой и не будет повышаться более чем до 28 градусов.
"В понедельник в Украине будет "конхветка", – пишет по этому поводу синоптик Наталья Диденко. Укргидрометцентр же обещает едва ли не лучший погодный день в Украине за весь год.
Обратите внимание Каким будет август в Украине: прогноз погоды от синоптиков
Температура воздуха практически на всей территории страны будет примерно одинаковой – +24...+28 градусов. Только на Севере будет совсем немного прохладнее – +22...+26 градусов.
Осадков ни днем, ни ночью можно не ждать! "Антициклон по имени Claws организует красивую сухую, преимущественно солнечную, погоду", – пояснила синоптик.
Днем некие "блохи"-ячейки влажности попытаются размочить идиллическую антициклональную картинку в Центре и на Севере Украины, но сомнительно, что в них что-то существенное получится,
– написала Наталья Диденко.
В Киеве – замечательный синоптический день. Без осадков и +24...+26 градусов. Уже со вторника лето одумается, и температура воздуха начнет ощутимо подниматься вверх.
Прогноз погоды на понедельник, 3 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +23...+25
Суммы – +22...+24
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на понедельник, 3 августа, от Укргидрометцентра