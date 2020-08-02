Погода в Украине в понедельник, 3 августа, будет теплой и солнечной на всей территории страны. Украинцев ждет полное отсутствие осадков, а температура воздуха будет приятно теплой и не будет повышаться более чем до 28 градусов.

"В понедельник в Украине будет "конхветка", – пишет по этому поводу синоптик Наталья Диденко. Укргидрометцентр же обещает едва ли не лучший погодный день в Украине за весь год.

Обратите внимание Каким будет август в Украине: прогноз погоды от синоптиков

Температура воздуха практически на всей территории страны будет примерно одинаковой – +24...+28 градусов. Только на Севере будет совсем немного прохладнее – +22...+26 градусов.

Осадков ни днем, ни ночью можно не ждать! "Антициклон по имени Claws организует красивую сухую, преимущественно солнечную, погоду", – пояснила синоптик.

Днем некие "блохи"-ячейки влажности попытаются размочить идиллическую антициклональную картинку в Центре и на Севере Украины, но сомнительно, что в них что-то существенное получится,

– написала Наталья Диденко.

В Киеве – замечательный синоптический день. Без осадков и +24...+26 градусов. Уже со вторника лето одумается, и температура воздуха начнет ощутимо подниматься вверх.

Прогноз погоды на понедельник, 3 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +23...+25

Суммы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26

Прогноз погоды на понедельник, 3 августа, от Укргидрометцентра