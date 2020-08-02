Погода в Україні у понеділок, 3 серпня, буде теплою й сонячною на всій території країни. Українців чекає повна відсутність опадів, а температура повітря буде приємно теплою й не підвищуватиметься більш як до +28 градусів.

"У понеділок в Україні буде "конхветка", – пише з цього приводу синоптикиня Наталка Діденко. Укргідрометцентр ж обіцяє чи не найкращий погодній день в Україні за увесь рік.

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Температура повітря практично на всій території країни буде приблизно однаковою – +24...+28 градусів. Лише на Півночі буде зовсім трішки прохолодніше – +22...+26 градусів.

Опадів ні вдень, ні вночі можна не чекати! "Антициклон на ім'я Claws організує красиву суху, переважно сонячну, погоду", – пояснила синоптикиня.

Вдень якісь "блохи"-осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональну картинку в Центрі й на Півночі України, але сумнівно, що в них щось суттєве вийде,

– написала Наталка Діденко.

У Києві – чудовий синоптичний день. Без опадів і +24...+26 градусів. Вже з вівторка літо схаменеться, і температура повітря почне відчутно бігти вгору.

Прогноз погоди на понеділок, 3 серпня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на понеділок, 3 серпня, від Укргідрометцентру