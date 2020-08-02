Прогноз погоди на 3 серпня: українцям обіцяють погодню цукерку
Погода в Україні у понеділок, 3 серпня, буде теплою й сонячною на всій території країни. Українців чекає повна відсутність опадів, а температура повітря буде приємно теплою й не підвищуватиметься більш як до +28 градусів.
"У понеділок в Україні буде "конхветка", – пише з цього приводу синоптикиня Наталка Діденко. Укргідрометцентр ж обіцяє чи не найкращий погодній день в Україні за увесь рік.
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Температура повітря практично на всій території країни буде приблизно однаковою – +24...+28 градусів. Лише на Півночі буде зовсім трішки прохолодніше – +22...+26 градусів.
Опадів ні вдень, ні вночі можна не чекати! "Антициклон на ім'я Claws організує красиву суху, переважно сонячну, погоду", – пояснила синоптикиня.
Вдень якісь "блохи"-осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональну картинку в Центрі й на Півночі України, але сумнівно, що в них щось суттєве вийде,
– написала Наталка Діденко.
У Києві – чудовий синоптичний день. Без опадів і +24...+26 градусів. Вже з вівторка літо схаменеться, і температура повітря почне відчутно бігти вгору.
Прогноз погоди на понеділок, 3 серпня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +24…+26
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на понеділок, 3 серпня, від Укргідрометцентру