Также в некоторых западных регионах возможен гололед. Кроме того, сильный снег будет в Карпатах.

К теме Снег, метели и гололедица: где ждать ухудшения погоды в Украине

Погода в регионах Украины 3 декабря

На Западе страны значительно похолодает – температура в среднем будет достигать -1...+2 градуса. Кроме того, значительный снег, налипание мокрого снега, метели и гололед на дорогах прогнозируют ночью и утром в:

Закарпатской;

Львовской;

Ивано-Франковская областях.

Именно поэтому там объявили І уровень опасности, то есть желтый. Более того, в Карпатах прогнозируют сильный снег и ІІ уровень опасности, то есть оранжевый.

Мокрый снег будет также в южных и центральных областях. Там температура воздуха будет несколько теплее, чем на Западе – ориентировочно +3…+6 градусов.

Также в Украине прогнозируют ветер, в частности:

в западных областях – северо-западный, порывистый, до 5 – 12 метров в секунду;

на Юге и Востоке – возможный штормовой, до 15 – 20 метров в секунду.

В то же время в восточных и южных областях прогнозируют потепление – днем ​​там будет +4...+12 и +10...+14 градусов соответственно. Осадков там не ожидается, будет солнечная погода. Ночью морозы прогнозируют только в Сумской области – ориентировочно -1...+1 градус.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 3 декабря, в Украину придет атмосферный фронт. Вот поэтому будут осадки.

В Киеве в пятницу (говорится о 3 декабря – 24 канал) ожидается холодная сырая погода, днем ​​около +3...+4 градусов. Атмосферный фронт обусловит осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие,

– рассказала Диденко.

Она посоветовала из-за сильного ветра держаться подальше от предметов и сооружений, которые могут упасть или с которых может что-то слететь.

Погода в городах Украины 3 декабря

Ужгород – +1...+3

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на 3 декабря