Также в некоторых западных регионах возможен гололед. Кроме того, сильный снег будет в Карпатах.
К теме Снег, метели и гололедица: где ждать ухудшения погоды в Украине
Погода в регионах Украины 3 декабря
На Западе страны значительно похолодает – температура в среднем будет достигать -1...+2 градуса. Кроме того, значительный снег, налипание мокрого снега, метели и гололед на дорогах прогнозируют ночью и утром в:
- Закарпатской;
- Львовской;
- Ивано-Франковская областях.
Именно поэтому там объявили І уровень опасности, то есть желтый. Более того, в Карпатах прогнозируют сильный снег и ІІ уровень опасности, то есть оранжевый.
Мокрый снег будет также в южных и центральных областях. Там температура воздуха будет несколько теплее, чем на Западе – ориентировочно +3…+6 градусов.
Также в Украине прогнозируют ветер, в частности:
- в западных областях – северо-западный, порывистый, до 5 – 12 метров в секунду;
- на Юге и Востоке – возможный штормовой, до 15 – 20 метров в секунду.
В то же время в восточных и южных областях прогнозируют потепление – днем там будет +4...+12 и +10...+14 градусов соответственно. Осадков там не ожидается, будет солнечная погода. Ночью морозы прогнозируют только в Сумской области – ориентировочно -1...+1 градус.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 3 декабря, в Украину придет атмосферный фронт. Вот поэтому будут осадки.
В Киеве в пятницу (говорится о 3 декабря – 24 канал) ожидается холодная сырая погода, днем около +3...+4 градусов. Атмосферный фронт обусловит осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие,
– рассказала Диденко.
Она посоветовала из-за сильного ветра держаться подальше от предметов и сооружений, которые могут упасть или с которых может что-то слететь.
Погода в городах Украины 3 декабря
Ужгород – +1...+3
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – +2...+4
Винница – +4...+6
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +10...+12
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на 3 декабря