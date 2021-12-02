Також у деяких західних регіонах можлива ожеледиця. Окрім того, сильний сніг буде в Карпатах.
До теми Сніг, хуртовини й ожеледиця: де чекати погіршення погоди в Україні
Погода в регіонах України 3 грудня
На Заході країни значно похолоднішає – температура в середньому сягатиме -1...+2 градуси. Окрім того, значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледицю на дорогах прогнозують вночі та вранці у:
- Закарпатській;
- Львівській;
- Івано-Франківській областях.
Саме тому там оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий. Ба більше, в Карпатах прогнозують сильний сніг та ІІ рівень небезпечності, тобто помаранчевий.
Мокрий сніг з дощем також буде у південних та центральних областях. Там температура повітря буде дещо теплішою, ніж на Заході – орієнтовно +3...+6 градусів.
Також в Україні прогнозують вітер, зокрема:
- у західних областях – північно-західний, поривчастий, до 5 – 12 метрів за секунду;
- на Півдні та Сході – можливий штормовий, до 15 – 20 метрів за секунду.
Натомість у східних та південних областях прогнозують потепління – вдень там буде +4...+12 та +10...+14 градусів відповідно. Опадів там не очікують, буде сонячна погода. Вночі морози прогнозують тільки на Сумщині – орієнтовно -1...+1 градус.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п'ятницю, 3 грудня, в Україну завітає атмосферний фронт. Саме тому будуть опади.
У Києві в п'ятницю (мовиться про 3 грудня – 24 канал) очікується холодна вогка погода, вдень близько +3...+4 градусів. Атмосферний фронт зумовить опади, мокрий сніг та дощ, переважно невеликі,
– розповіла Діденко.
Вона порадила через сильний вітер триматись якомога далі від предметів та споруд, які можуть впасти або з яких може щось злетіти.
Погода в містах України 3 грудня
Ужгород – +1...+3
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – +2...+4
Вінниця – +4...+6
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +3...+5
Суми – +4...+6
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
Київ – +4...+6
Прогноз погоди на 3 грудня / Карта Укргідрометцентру