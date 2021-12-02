Також у деяких західних регіонах можлива ожеледиця. Окрім того, сильний сніг буде в Карпатах.

До теми Сніг, хуртовини й ожеледиця: де чекати погіршення погоди в Україні

Погода в регіонах України 3 грудня

На Заході країни значно похолоднішає – температура в середньому сягатиме -1...+2 градуси. Окрім того, значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледицю на дорогах прогнозують вночі та вранці у:

Закарпатській;

Львівській;

Івано-Франківській областях.

Саме тому там оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий. Ба більше, в Карпатах прогнозують сильний сніг та ІІ рівень небезпечності, тобто помаранчевий.

Мокрий сніг з дощем також буде у південних та центральних областях. Там температура повітря буде дещо теплішою, ніж на Заході – орієнтовно +3...+6 градусів.

Також в Україні прогнозують вітер, зокрема:

у західних областях – північно-західний, поривчастий, до 5 – 12 метрів за секунду;

на Півдні та Сході – можливий штормовий, до 15 – 20 метрів за секунду.

Натомість у східних та південних областях прогнозують потепління – вдень там буде +4...+12 та +10...+14 градусів відповідно. Опадів там не очікують, буде сонячна погода. Вночі морози прогнозують тільки на Сумщині – орієнтовно -1...+1 градус.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п'ятницю, 3 грудня, в Україну завітає атмосферний фронт. Саме тому будуть опади.

У Києві в п'ятницю (мовиться про 3 грудня – 24 канал) очікується холодна вогка погода, вдень близько +3...+4 градусів. Атмосферний фронт зумовить опади, мокрий сніг та дощ, переважно невеликі,

– розповіла Діденко.

Вона порадила через сильний вітер триматись якомога далі від предметів та споруд, які можуть впасти або з яких може щось злетіти.

Погода в містах України 3 грудня

Ужгород – +1...+3

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – +2...+4

Вінниця – +4...+6

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на 3 грудня / Карта Укргідрометцентру