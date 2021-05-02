Погода в понедельник, 3 мая будет несколько прохладнее, чем на Пасху. В части Украины и днем, и ночью ожидают грозовой дождь.

Третьего мая в Украине средняя температура будет колебаться между +12...+15 на юге немного теплее – +19...+22. Ночью заморозки уже отступят, однако температура будет низкой – +6...+9 градусов.

Узнайте Какой будет погода в мае

Какой будет погода в городах Украины

В западных областях днем ​​и ночью 3 мая дождей не ожидают. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду. Температура +10...+14 градусов, холоднее будет на Львовщине – 10...12 выше нуля.

В центральных областях ночью 3 мая возможны дождь: лить будет в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой областях. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду.

Теплее всего будет на Юге – +19...+22 градуса, ночью также возможен дождь.

В восточных областях погода будет с осадками и днем, и ночью: здесь прогнозируют грозовые дожди. Температура ночью +10...+13, днем ​​значительно теплее – +22... +24 выше нуля.

В Киеве 3 мая днем ​​+13 ... +15, ночью – +9...+11 градусов. Днем без осадков, а вот ночью будет лить дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 3 мая

Ужгород – +13 ... + 15

Львов – +10 ... + 12

Ивано-Франковск – +12 ... + 14

Тернополь – +12 ... + 14

Черновцы – +12 ... + 14

Хмельницкий – +12 ... + 14

Луцк – +10 ... + 12

Ровно – +10 ... + 12

Житомир – +12 ... + 14

Винница – +13 ... + 15

Одесса – +19 ... + 21

Николаев – +20 ... + 22

Херсон – +20 ... + 22

Симферополь – +19 ... + 21

Кропивницкий – +18 ... + 20

Черкассы – +17 ... + 19

Чернигов – +14 ... + 16

Суммы – +17 ... + 19

Полтава – +18 ... + 20

Днепр – +20 ... + 22

Запорожье – +19 ... + 21

Донецк – +21 ... + 23

Луганск – +22 ... + 24

Харьков – +21 ... + 23

Киев – +13 ... + 15



Прогноз погоды в Украине 3 мая / Скриншот из сайта Укргидрометцентра