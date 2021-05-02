Прогноз погоды на 3 мая: будет прохладно и придут грозы
Погода в понедельник, 3 мая будет несколько прохладнее, чем на Пасху. В части Украины и днем, и ночью ожидают грозовой дождь.
Источник:Укргидрометцентр
Третьего мая в Украине средняя температура будет колебаться между +12...+15 на юге немного теплее – +19...+22. Ночью заморозки уже отступят, однако температура будет низкой – +6...+9 градусов.
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Какой будет погода в городах Украины
В западных областях днем и ночью 3 мая дождей не ожидают. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду. Температура +10...+14 градусов, холоднее будет на Львовщине – 10...12 выше нуля.
В центральных областях ночью 3 мая возможны дождь: лить будет в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой областях. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду.
Теплее всего будет на Юге – +19...+22 градуса, ночью также возможен дождь.
В восточных областях погода будет с осадками и днем, и ночью: здесь прогнозируют грозовые дожди. Температура ночью +10...+13, днем значительно теплее – +22... +24 выше нуля.
В Киеве 3 мая днем +13 ... +15, ночью – +9...+11 градусов. Днем без осадков, а вот ночью будет лить дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 3 мая
Ужгород – +13 ... + 15
Львов – +10 ... + 12
Ивано-Франковск – +12 ... + 14
Тернополь – +12 ... + 14
Черновцы – +12 ... + 14
Хмельницкий – +12 ... + 14
Луцк – +10 ... + 12
Ровно – +10 ... + 12
Житомир – +12 ... + 14
Винница – +13 ... + 15
Одесса – +19 ... + 21
Николаев – +20 ... + 22
Херсон – +20 ... + 22
Симферополь – +19 ... + 21
Кропивницкий – +18 ... + 20
Черкассы – +17 ... + 19
Чернигов – +14 ... + 16
Суммы – +17 ... + 19
Полтава – +18 ... + 20
Днепр – +20 ... + 22
Запорожье – +19 ... + 21
Донецк – +21 ... + 23
Луганск – +22 ... + 24
Харьков – +21 ... + 23
Киев – +13 ... + 15
Прогноз погоды в Украине 3 мая / Скриншот из сайта Укргидрометцентра
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