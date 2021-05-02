Прогноз погоди на 3 травня: буде прохолодно і прийдуть грози
Погода у понеділок, 3 травня буде дещо прохолоднішою, ніж на Великдень. У частині України і вдень, і вночі очікують на грозові дощ.
Джерело:Укргідрометцентр
Третього травня в Україні середня температура коливатиметься між +12...+15, на півдня трохи тепліше – +19...+22. Вночі заморозки вже відступлять, однак температура буде низькою – +6..+9 градусів.
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Якою буде погода у містах України
У Західних областях вдень і вночі 3 травня дощу не очікують. Буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер західний 7 – 12 метрів на секунду. Температура +10...+14 градусів, найхолодніше на Львівщині – +10...12 вище нуля.
У центральних областях вночі 3 травня можливий дощ: литиме на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Хмельниччині. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів на секунду.
Найтепліше буде на Півдні – +19...+22 градуси, вночі також можливий дощ.
У східних областях погода буде з опадами в вдень, і вночі: тут прогнозують грозові дощі. Температура вночі +10...13, вдень значно тепліше – +22...+24 вище нуля.
У Києві 3 травня вдень +13...15, вночі – +9...11 градусів. Вдень без опадів, а ось вночі литиме дощ.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 3 травня
Ужгород – +13...+15
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +14...+16
Суми – +17...+19
Полтава – +18...+20
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +21...+23
Київ – +13...+15
Прогноз погоди в Україні 3 травня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
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