Дождем в последний день 2021 года накроет всю Западную Украину. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет снежить.

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Во многих регионах Украины будут осадки

Жители остальных регионов могут ожидать мокрый снег и дождь. Что касается температурных показателей, то на сильные морозы надеяться не стоит.

Столбики термометров опустятся ниже нуля только на Востоке – здесь обещают -2...-4. В большинстве регионов воздух прогреется до -1...+4. Теплее всего – в западных областях. Здесь из-за дождей и потеплений – температура в пределах +2...+6.

Обратите внимание! В Киеве 31 декабря ночью будет идти снег, а днем – ​​снег с дождем. Температура – ​​0...+2.

На дорогах – гололед

Осторожными следует быть и водителям: на дорогах по всей Украине гололед, а на Западе и Востоке – еще и туман.

Восточная часть будет самой холодной. Ночью -6...-11 градусов, днем ​​-1...-6 градусов. Снег будет идти скорее во второй половине дня и вечером. Запад Украины завершит 2021 год самой теплой погодой, даже более теплой, чем на Юге,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 31 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – -1...+1

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – 0...+2

Прогноз погоды на 31 декабря / Карта Укргидрометцентра