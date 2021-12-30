Дощем в останній день 2021 року накриє усю Західну Україну. Натомість у Харківській, Луганській та Донецькій областях – сніжитиме.

Тим часом Вперше за 50 років: у Каліфорнії випало понад п'ять метрів снігу – вражаючі фото та відео

У майже всіх регіонах України будуть опади

Жителі решти регіонів можуть очікувати на мокрий сніг та дощ. Щодо температурних показників, то на сильні морози сподіватись не варто.

Стовпчики термометрів опустяться нижче нуля лише на Сході – тут обіцяють -2...-4. У більшості регіонів повітря прогріється до -1...+4. Найтепліше – у західних областях. Тут через дощі і потепління – температура у межах +2...+6.

Зверніть увагу! У Києві 31 грудня падатиме вночі сніг, а вдень – сніг з дощем. Температура – 0...+2.

На дорогах – ожеледиця

Обережними слід бути і водіям: на дорогах по всій Україні – ожеледиця, а на Заході та Сході – ще й туман.

Східна частина буде найхолоднішою. Вночі -6...-11 градусів, вдень -1...-6 градусів. Сніг випадатиме, скоріше, в другій половині дня та ввечері. Захід України завершить 2021 рік найтеплішою погодою, теплішою навіть, ніж на Півдні,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в містах України 31 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – -1...+1

Миколаїв – +1...+3

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...-2

Полтава – 0...-2

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -2...-4

Харків – -2...-4

Київ – 0...+2

Прогноз погоди на 31 грудня / Карта Укргідрометцентру

