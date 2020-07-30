Прогноз погоды на 31 июля: жара стихнет, а Восток и Юг окропят дожди
Погода в Украине в пятницу, 31 июля, будет теплой и местами дождливой. Жара немного отступит из Украины, зато на большинстве территории будут комфортные +22...+25 градусов.
В западных и северных областях в течение дня ожидаются свежие +21...+25 градусов. На остальной территории Украины будет значительно теплее, однако и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет спадать, пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
Смотрите также Смерчи станут для Украины обычным явлением: прогноз синоптика
Дожди с грозами и даже кое-где ливни со шквалами пройдут в прикарпатских областях, на Востоке и в южной части. Остальные территории – в сухой погоде, разве что вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди,
– добавила она.
Жарче всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +30...+32 градусов.
Более прохладно будет на Ровненщине, всего +21...+23 градуса.
Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве существенные осадки не предусматриваются. А вот жара окончательно отодвинется, и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22...+24 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 31 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +25...+27
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +22...+24
Сумы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Киев – +22...+24