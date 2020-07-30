Погода в Украине в пятницу, 31 июля, будет теплой и местами дождливой. Жара немного отступит из Украины, зато на большинстве территории будут комфортные +22...+25 градусов.

В западных и северных областях в течение дня ожидаются свежие +21...+25 градусов. На остальной территории Украины будет значительно теплее, однако и там, на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей жара начнет спадать, пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

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Дожди с грозами и даже кое-где ливни со шквалами пройдут в прикарпатских областях, на Востоке и в южной части. Остальные территории – в сухой погоде, разве что вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди,

– добавила она.

Жарче всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +30...+32 градусов.

Более прохладно будет на Ровненщине, всего +21...+23 градуса.

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве существенные осадки не предусматриваются. А вот жара окончательно отодвинется, и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около +22...+24 градусов.

Обратите внимание! 31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды на пятницу, 31 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +25...+27

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +22...+24

Сумы – +23...+25

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29

Киев – +22...+24



Прогноз погоды на пятницу, 31 июля, от Укргидрометцентра