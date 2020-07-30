Прогноз погоди на 31 липня: спека стихне, а Схід і Південь скроплять дощі
Погода в Україні у п’ятницю, 31 липня, буде теплою та подекуди дощовою. Спека трохи відступить з України, натомість на більшості території будуть комфортні +22…+25 градусів.
У західних та північних областях протягом дня очікуються притомні та навіть свіжуваті +21…+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, – на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
Дивіться також Смерчі стануть для України звичним явищем: прогноз синоптика
Дощі з грозами й навіть подекуди зливи зі шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині. Решта території – у сухій погоді, хіба вздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі,
– додала вона.
Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.
Більш прохолодно буде на Рівненщині, всього +21…+23 градуси.
Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві істотні опади не передбачаються. А ось спека остаточно відсунеться, і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько +22…+24 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 31 липня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +25…+27
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +22…+24
Суми – +23…+25
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +28…+30
Харків – +27…+29
Київ – +22…+24