Погода в Україні у п’ятницю, 31 липня, буде теплою та подекуди дощовою. Спека трохи відступить з України, натомість на більшості території будуть комфортні +22…+25 градусів.

У західних та північних областях протягом дня очікуються притомні та навіть свіжуваті +21…+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, – на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощі з грозами й навіть подекуди зливи зі шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині. Решта території – у сухій погоді, хіба вздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі,

– додала вона.

Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +30…+32 градусів.

Більш прохолодно буде на Рівненщині, всього +21…+23 градуси.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві істотні опади не передбачаються. А ось спека остаточно відсунеться, і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько +22…+24 градусів.

Зверніть увагу! 31 липня у південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, жовтий).

Прогноз погоди на п’ятницю, 31 липня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +21…+23

Житомир – +22…+24

Вінниця – +25…+27

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +22…+24

Суми – +23…+25

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +28…+30

Харків – +27…+29

Київ – +22…+24



Прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня, від Укргідрометцентру