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24 Канал Новости Украины До +25, но еще будет дождливо и возможны грозы: прогноз погоды на 31 мая
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До +25, но еще будет дождливо и возможны грозы: прогноз погоды на 31 мая

София Рожик
До +25, но еще будет дождливо и возможны грозы: погода 31 мая - 24 Канал
Погода 31 мая / Фото Shutterstock

В последний день мая во многих областях Украины прогнозируют теплую погоду. В этот день солнце будет выглядывать из-за облаков по всей стране.

В то же время кое-где дожди еще не отступят. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет 31 мая

В субботу, 31 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность.

В восточных областях, а также днем на западе и юго-востоке Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны день пройдет без осадков.

Ветер в этот день будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.

А температура в последний день весны ночью будет 9 – 14 градусов тепла, на юго-востоке страны – до 17, а в западных областях – 6 – 11.

Днем столбики термометров достигнут 20 – 25 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют ночью 1 – 6 выше нуля, а днем 14 – 19.

Погода 31 мая

Прогноз погоды на 31 мая / Фото Укргидрометцентр

Какая погода будет в областных центрах

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +22...+24;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +22...+24;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +22...+24.