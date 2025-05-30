До +25, но еще будет дождливо и возможны грозы: прогноз погоды на 31 мая

В то же время кое-где дожди еще не отступят. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая погода будет 31 мая
В субботу, 31 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность.
В восточных областях, а также днем на западе и юго-востоке Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны день пройдет без осадков.
Ветер в этот день будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.
А температура в последний день весны ночью будет 9 – 14 градусов тепла, на юго-востоке страны – до 17, а в западных областях – 6 – 11.
Днем столбики термометров достигнут 20 – 25 градусов.
В Карпатах синоптики прогнозируют ночью 1 – 6 выше нуля, а днем 14 – 19.
Прогноз погоды на 31 мая / Фото Укргидрометцентр
Какая погода будет в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Винница +21...+23;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +22...+24.