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24 Канал Новини України До +25, але ще дощитиме та можливі грози: прогноз погоди на 31 травня
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До +25, але ще дощитиме та можливі грози: прогноз погоди на 31 травня

Софія Рожик
До +25, але ще дощитиме та можливі грози: погода 31 травня - 24 Канал
Погода 31 травня / Фото Shutterstock

В останній день травня у багатьох областях України прогнозують теплу погоду. Цього дня сонце визиратиме з-за хмар по всій країні.

Водночас подекуди дощі ще не відступлять. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде 31 травня

У суботу, 31 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У східних областях, а також вдень на заході та південному сході України пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни день мине без опадів.

Вітер цього дня буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

А температура в останній день весни вночі буде 9 – 14 градусів тепла, на південному сході країни – до 17, а в західних областях – 6 – 11.

Вдень стовпчики термометрів сягнуть 20 – 25 градусів.

У Карпатах синоптики прогнозують вночі 1 – 6 вище нуля, а вдень 14 – 19.

Погода 31 травня

Прогноз погоди на 31 травня / Фото Укргідрометцентр

Яка погода буде в обласних центрах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +20...+22;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +21...+23;
  • Одеса +22...+24;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон+22...+24;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +22...+24;
  • Суми +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк+23...+25;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +22...+24.