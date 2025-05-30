До +25, але ще дощитиме та можливі грози: прогноз погоди на 31 травня

Водночас подекуди дощі ще не відступлять. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде 31 травня

У суботу, 31 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У східних областях, а також вдень на заході та південному сході України пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни день мине без опадів.

Вітер цього дня буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

А температура в останній день весни вночі буде 9 – 14 градусів тепла, на південному сході країни – до 17, а в західних областях – 6 – 11.

Вдень стовпчики термометрів сягнуть 20 – 25 градусів.

У Карпатах синоптики прогнозують вночі 1 – 6 вище нуля, а вдень 14 – 19.

Прогноз погоди на 31 травня / Фото Укргідрометцентр

Яка погода буде в обласних центрах