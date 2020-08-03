Погода в Украине во вторник, 4 августа будет солнечной, жаркой и без осадков. Способствовать этому будет антициклон. Следовательно, температура по Украине будет колебаться от +25 до +31 градуса.

Таким образом вторник начнет довольно засушливый неделю, а в дальнейшем жара только усилится, предупреждает украинский синоптикиня Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Смотрите также В Мукачево зафиксировали песчаную бурю: видео стихии

Повсюду в Украине – без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 метров в секунду,

– уточнила она.

Жарче всего будет на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Хмельнитчине, Черкасщине и Херсонщине. Там воздух прогреется до +28 ... +30 градусов.

Немного прохладнее будет на Сумщине – +25 ... +27 градусов.

В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28 ... +29 градусов.

Обратите внимание! 3 – 4 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Львовской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на вторник, 4 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28…+30

Львов – +28…+30

Ивано-Франковск – +28…+30

Тернополь – +27…+29

Черновцы – +27…+29

Хмельницкий – +28…+30

Луцк – +27…+29

Ровно – +27…+29

Житомир – +27…+29

Винница – +26…+28

Одесса – +26…+28

Николаев – +27…+29

Херсон – +28…+30

Симферополь – +27…+29

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +28…+30

Чернигов – +26…+28

Сумы – +25…+27

Полтава – +26…+28

Днепр – +28…+30

Запорожье – +27…+29

Донецк – +27…+29

Луганск – +27…+29

Харьков – +27…+29

Киев – +27…+29

Прогноз погоды на вторник, 4 августа, от Укргидрометцентра