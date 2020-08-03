Прогноз погоды на 4 августа: Украину накроет жара, а на дожди не будет и намека
Погода в Украине во вторник, 4 августа будет солнечной, жаркой и без осадков. Способствовать этому будет антициклон. Следовательно, температура по Украине будет колебаться от +25 до +31 градуса.
Таким образом вторник начнет довольно засушливый неделю, а в дальнейшем жара только усилится, предупреждает украинский синоптикиня Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Повсюду в Украине – без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 метров в секунду,
– уточнила она.
Жарче всего будет на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине, Хмельнитчине, Черкасщине и Херсонщине. Там воздух прогреется до +28 ... +30 градусов.
Немного прохладнее будет на Сумщине – +25 ... +27 градусов.
В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28 ... +29 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 4 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28…+30
Львов – +28…+30
Ивано-Франковск – +28…+30
Тернополь – +27…+29
Черновцы – +27…+29
Хмельницкий – +28…+30
Луцк – +27…+29
Ровно – +27…+29
Житомир – +27…+29
Винница – +26…+28
Одесса – +26…+28
Николаев – +27…+29
Херсон – +28…+30
Симферополь – +27…+29
Кропивницкий – +27…+29
Черкассы – +28…+30
Чернигов – +26…+28
Сумы – +25…+27
Полтава – +26…+28
Днепр – +28…+30
Запорожье – +27…+29
Донецк – +27…+29
Луганск – +27…+29
Харьков – +27…+29
Киев – +27…+29