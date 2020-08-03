Прогноз погоди на 4 серпня: Україну накриє спека, а на дощі не буде й натяку
Погода в Україні у вівторок, 4 серпня буде сонячною, спекотною та без жодних опадів. Сприятиме цьому антициклон. Відтак, температура по Україні коливатиметься від +25 до +31 градуса.
Таким чином вівторок розпочне доволі посушливий тиждень, а надалі спека лише посилиться, попереджує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Повсюди в Україні – без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду,
– уточнила вона.
Найспекотніше буде на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Хмельниччині, Черкащині та Херсонщині. Там повітря прогріється до +28…+30 градусів.
Трохи прохолодніше буде на Сумщині – +25…+27 градусів.
У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28…+29 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 4 серпня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +28…+30
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +27…+29
Вінниця – +26…+28
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +27…+29