Погода в Україні у вівторок, 4 серпня буде сонячною, спекотною та без жодних опадів. Сприятиме цьому антициклон. Відтак, температура по Україні коливатиметься від +25 до +31 градуса.

Таким чином вівторок розпочне доволі посушливий тиждень, а надалі спека лише посилиться, попереджує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Дивіться також У Мукачеві зафіксували піщану бурю: відео стихії

Повсюди в Україні – без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду,

– уточнила вона.

Найспекотніше буде на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Хмельниччині, Черкащині та Херсонщині. Там повітря прогріється до +28…+30 градусів.

Трохи прохолодніше буде на Сумщині – +25…+27 градусів.

У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28…+29 градусів.

Зверніть увагу! 3 – 4 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Львівській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на вівторок, 4 серпня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +28…+30

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +27…+29

Вінниця – +26…+28

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на вівторок, 4 серпня, від Укргідрометцентру