Температура воздуха в Украине по сравнению с 3 января будет на несколько градусов теплее. В среднем днем 3 – 8 градусов тепла, ночью – 1 – 6 градусов тепла.
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Какая будет погода в регионах Украины
Небольшой дождь прогнозируют в Закарпатье ночью. Также умеренный дождь будет в юго-восточной части Украины. В северо-восточных областях и в Карпатах снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица.
Правда, на Юге Украины осадков не будет. В северной и северо-восточной частях Украины ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер в нашей стране будет юго-западный и будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
В Харьковской, Полтавской и Киевской областях температура воздуха будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7 – 12 градусов тепла. Кроме того, на Черниговщине и Сумщине ночью 6 – 11 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов мороза.
В Киеве и области будет облачно. Температура воздуха в столице ночью составит 0 – 2 градуса тепла, днем – ориентировочно 5 градусов тепла. В Киевской области ночью – от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем – 3 – 8 градусов тепла.
В Киевской области также будет небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, также 5 – 10 метров в секунду.
Какая будет погода в городах Украины
Киев – +4...+6
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +9..+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +8...+10
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – -4...-2
Суммы – -4...-2
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +8...+10
Донецк – +5...+7
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Погода в Украине 4 января 2024 года / Фото Укргидрометцентра