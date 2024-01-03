Температура повітря в Україні, порівняно з 3 січня, буде на декілька градусів теплішою. В середньому вдень 3 – 8 градусів тепла, вночі – 1 – 6 градус тепла.
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Якою буде погода в регіонах України
Невеликий дощ прогнозують на Закарпатті вночі. Також помірний дощ буде у південно-східній частині України. У північно-східних областях та в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
Щоправда, на Півдні України опадів не буде. У північній та північно-східній частинах Україн вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер в нашій країні буде південно-західний та сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
У Харківській, Полтавській та Київській областях температура повітря вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7 – 12 градусів тепла. Окрім того, на Чернігівщині та Сумщині вночі 6 – 11 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус морозу.
У Києві та області також буде хмарно. Температура повітря у столиці вночі становитиме 0 – 2° градуси тепла, вдень – орієнтовно 5 градусів тепла. У Київській області вночі – від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень – 3 – 8 градусів тепла.
На Київщині також буде невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, також 5 – 10 метрів за секунду.
Якою буде погода в містах України
Київ – +4...+6
Ужгород – +8...+10
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +5...+7
Вінниця – +6...+8
Одеса – +9..+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +5...+7
Чернігів – -4...-2
Суми – -4...-2
Полтава – +4...+6
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Погода в Україні 4 січня 2024 року / Фото Укргідрометцентру